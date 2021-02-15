Правительство обсуждает перевод школ на удаленку и другие новые ограничения

Вспышка распространения вируса набрала новую силу во всех возрастных группах. Но такого резкого увеличения заболеваемости Covid-19 среди молодежи еще не было. Речь идет о группе 0-19.

В конце января, после окончания удаленного обучения, в Ида-Вирумаа Covid-19 заболевали в среднем по 70 детей в день. Всего за неделю эта цифра увеличилась до 110. В Харьюмаа показатель повысился с 30 до 70.

По словам главного специалиста мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Юты Варьяс, обычно дети заражаются от членов семей: «Если ходить в школу в период угрозы распространения вируса, то заражаются и одноклассники, и учителя. Они в свою очередь несут болезнь домой».

Она сказала, что дети в принципе имеют умеренные симптомы болезни или болеют непродолжительный период: «Дети могут и вовсе не иметь симптомов».

Количество школ, где дети, как близко контактные, отправлены в изоляцию, меняется постоянно. По состоянию на прошлую неделю (7.02) Covid-19 был выявлен в 137 школах. А заражаемость начала подниматься со второй недели этого года.

Удаленное обучение может улучшить ситуацию

По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета, члена научного совета Андреса Меритса, нельзя просто так смотреть на показатели Covid-19 и ничего не делать: «10-19-летние заболевают, через них вирус распространяется дальше. Около 20-30 процентов распространения вируса связано с восстановленным контактным обучением».

Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер сказала, что по состоянию на сейчас нельзя сказать, что распространение Covid-19 затормозилось.

«Тенденция роста весьма очевидна. Коэффициент заражаемости увеличился до 1,15 и уже приближается в 1,2», - сказала Фишер. По ее словам, весьма вероятно, что скоро мы будет иметь по 1000 зараженных в день: «Это будет скоро».

На вопрос, нужно ли снова перевести школы на удаленное обучение, Фишер ответила, что, да, об этом нужно подумать: «Если в начале этого года распространение снизилось, то после восстановления контактного обучения вирус начал распространяться с новой силой. Мы находимся в числе лидеров в Европе по распространению, и косметическими улучшениями затормозить это нельзя».

Трехнедельное удаленное обучение, как считает, Фишер, это совсем неплохая идея.

Правительство думает и о других ограничениях

Правительство хочет держать школы и образование открытыми. По словам министра образования Лийны Керсна, всего 15 процентов всех очагов заражения связаны со школами, восемь — с детскими садами.

«Таким образом, очаги есть и в других местах, не только в образовательных учреждениях. И если там возникают очаги, то на них очень быстро реагируют», - сказала Керсна, которая скептически относится идее закрытия школ.

«Мы постараемся держать школы открытыми и продолжать контактное обучение», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Он добавил, что если посмотреть на распространение вируса детально, то многие заражаются в кругу семьи, а источник заражения чаще всего неизвестен.

Говоря об ограничениях в общепите, Кийк отмечает, что научный совет вместе с Департаментом здоровья должны дать свою оценку: «Ясно, что мы не будем вводить ограничения по уездам. Подход будет целостным по всей стране, поскольку показатели сейчас высокие практически во всех уездах».