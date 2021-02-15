Дефицит госбюджета за прошлый год составил 1,5 млрд

«По сравнению с последним экономическим прогнозом бюджетный дефицит составил 1,1% от ВВП, т.е. был на 286 млн евро меньше, что было обусловлено лучшим поступлением налогов, чем ожидалось. В то же время по сравнению с 2019 годом дефицит правительственного сектора оказался на 1,49 млрд евро больше, в основном, за счет центрального правительства, причиной этого стало увеличение расходов в связи с выплатой средств по смягчению кризиса, а также уменьшение доходной базы», - отметил ведущий аналитик отдела фискальной политики Минфина Маргус Тяхт.

Поступление налогов за год уменьшилось примерно на 108 миллионов евро, кроме того, в госбюджет поступило меньше дохода от плат за окружающую среду. В то же время как собственник государство заработало на 7 миллионов евро больше, чем в прошлом году.

Кризис отражается на дефиците Кассы по безработице

Влияние кризиса отражается и на дефиците Кассы по безработице, который на конец прошлого года достигал 327 млн евро. В то же время конец года оказался лучше, чем прогнозировалось, благодаря более позитивной ситуации на рынке труда и сопутствовавшим ей меньшим расходам на страхование от безработицы.

«Больничная касса завершила год с профицитом в 14 миллионов евро, что также оказалось лучше ожидаемого. Сильное поступление налогов увеличило доходы медицинского страхования, а временно затрудненное плановое лечение уменьшило выплаты Больничной кассы. Дополнительные расходы, связанные с пандемией, было компенсированы Больничной кассе из госбюджета», - отметил Тяхт.

Зато местные самоуправления по сравнению с 2019 годом оказались в профиците на 22 миллиона евро благодаря государственным мерам поддержки. И все же, подлинный результат оказался ниже прогнозируемого из-за интенсивной инвестиционной деятельности в конце года, которая финансировалась преимущественно из собственных средств.