Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов рассказал о чешском «вербовщике»

По словам Сафронова, они познакомились в 2010 году, когда Лариш работал собкором газеты Lidové noviny в Москве. «Мы обсуждали международные отношения, политику и т.д., как правило за кружкой пива», - описывает журналист. В 2012 году их общение прервалось, так как ставку Лариша сократили, и он вернулся на родину. Изредка они переписывались в соцсетях. Следующая встреча произошла в 2016 году в Праге, после чего Сафронов и Лариш стали встречаться чаще, передает NEWSru.

«Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании. В 2018 году снова в Чехии: у Мартина была свадьба, и я был в числе приглашенных. Последний раз мы виделись в Германии - на этот раз я пригласил его на свой день рождения, который отмечал в Берлине всей своей семьей», - рассказал Сафронов.

В 2017 году Лариш уволился из газеты и создал Информационное агентство анализа и профилактики безопасности, которое занимается рассылкой дайджеста СМИ и аналитических материалов платным подписчикам. Потребителями этой информации являются другие СМИ. Сафронов писал для проекта «не более одного-двух материалов в месяц», это была компиляция сведений из открытых источников.

По словам журналиста, Лариш присылал ему список тем, они основывались на «актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации». Дайджестами для Лариша Сафронов занимался в 2017-2019 годах, на проекте он «ничего не заработал». С чехом работали и другие журналисты из разных стран. После официального трудоустройства советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в мае 2020 года Сафронов не общался с Ларишем и не интересовался развитием его проекта.

«Следствие считает подозрительным, что я пользовался установленной на моем компьютере программой шифрования, но уверен: большинство коллег-журналистов из моего окружения также используют различные средства шифрования на своих гаджетах, а также специальные "секьюрные" мессенджеры для коммуникации. Это не потому, что мы шпионы или госизменники, просто это стало элементом нашей журналистской культуры, уже крепко укоренившейся моделью профессионального поведения», - объяснил Сафронов.

Журналист просил следствие показать ему тексты, вокруг которых строится обвинение, но не добился этого. «За полгода никто из следственной группы не дал мне разъяснений по сути предъявленных обвинений, только какие-то общие фразы: в 2017 году ты передал что-то такое, чего передавать нельзя, но мы тебе это не покажем, потому что не хотим», - рассказал он.