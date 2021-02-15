Литовская фирма хочет откусить кусок от эстонского 5G-пирога

Присяжный адвокат юридической фирмы Cobalt Стен Луйга заявил в письме министру предпринимательства и информационных технологий Андресу Суттю, что хотя выдача Bite частотной лицензии является лишь одним из предварительных условий для выхода Bite на эстонский рынок, это условие является решающим, и выход компании на рынок в значительной степени зависит от того, будет ли в тендере три или четыре частотные лицензии.

Поэтому Луйга просит министра рассмотреть возможность изменения условий конкурса, чтобы его объектом были четыре лицензии на использование частот. Луйга также попросил Суття найти время для виртуальной встречи, на которой компания могла бы более подробно рассказать о своих планах и представиться.

В настоящее время действует постановление, согласно которому диапазон 5G делится между тремя лицензиями. Однако в июне прошлого года тогдашний министр предпринимательства и информационных технологий Рауль Сием направил на общественные консультации постановление о внесении поправок, согласно которым будет объявлен конкурс на получение четырех частотных лицензий, что, по словам Сиема, будет способствовать конкуренции.