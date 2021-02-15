Пн, 15.02.2021
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Майлис Репс
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Департамент напоминает: наличие датчиков угарного газа является обязательным

Датчики угарного газа. ФОТО: Mihkel Maripuu

В связи с трагическим случаем отравления угарным газом в Нарве Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает, что, если в жилом помещении есть газовый прибор, то обязательно должен быть установлен датчик угарного газа.

На минувших выходных в Нарве в многоквартирном доме произошла трагедия - погиб 12-летний ребенок. В прошлом году Департамент защиты прав потребителей и технического надзора провел обширные информационные мероприятия по газовой безопасности и проверки жилых домов в Ида-Вирумаа. Здание, в котором произошла авария, также было под наблюдением департамента, так как проверка газовых установок в квартирах этого здания не дала позитивных результатов.

Генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк отметил, что на данный момент департамент занимается анализом случившегося. «Наш эксперт приехал в Нарву в минувшие выходные, и мы работаем в сотрудничестве с полицией. К сожалению, обстоятельства аварии невозможно прокомментировать более подробно до окончания расследования. Выражаем соболезнования близким погибшего, и призываем всех жителей Эстонии относиться к газовым приборам и установкам с осторожностью. На данный момент датчик угарного газа в Эстонии обязателен. Я надеюсь, что все мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные аварии больше не повторялись», - сказал он.

Угарный газ может образовываться только в том случае, если воздуха для горения недостаточно: например, если помещения по какой-то причине стали герметичными, вентиляционные отверстия закрыты, а воздух, необходимый для горения, не может попасть в помещение с газовой установкой.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора уже много лет информирует общественность о газовой безопасности. В последние годы основное внимание уделяется Ида-Вирумаа. В 2020 году, информационные кампании были направлены ​​в первую очередь на русскоязычное население. Было распространено 10 000 информационных бюллетеней, опубликованы статьи в местных газетах, а тогдашний мэр Нарвы встретился со специалистами департамента, чтобы осветить проблемы газовой безопасности. Кроме того, за последние годы департамент проверил тысячи жилых квартир в Ида-Вирумаа. В половине проверенных квартир были выявлены проблемы с газовым отоплением или вентиляцией. Больше недостатков было в квартирах, в которых установлены газовые колонки. В ходе выполнения проекта специалисты установили датчики угарного газа в квартирах, где его еще не было.

Поскольку угарный газ невидим и не имеет запаха, только датчик угарного газа может его обнаружить. Если бы у людей был дома датчик угарного газа, то не происходило бы таких трагических несчастных случаев. Датчик подает сигнал в том случае, если в воздухе образовалось опасное количество угарного газа. Сигнал датчика игнорировать нельзя - в первую очередь выключите газовый прибор и откройте окна, чтобы проветрить помещение. Затем следует вызвать инспектора газовых установок, чтобы определить причину(-ы) нехватки воздуха в газовом приборе или установке. Если причины известны, их необходимо устранить как можно быстрее, чтобы предотвратить аварию.

Больше информации об опасности угарного газа можно найти по данной ссылке.

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