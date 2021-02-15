Пн, 15.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В домах попечения и медучреждениях Эстонии коронавирусом заразились более 1500 человек
1 мин для прочтения

В домах попечения и медучреждениях Эстонии коронавирусом заразились более 1500 человек

Повышенная температура - один из симптомов коронавируса. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В основном жители Эстонии заражаются коронавирусом в семейном кругу или на рабочем месте, однако самые большие очаги инфицирования - в домах попечения и больницах, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 12 февраля по показателю кумулятивной заболеваемости в Эстонии лидировал уезд Ида-Вирумаа (799), за ним следовал Ярвамаа (749). Выше 500 показатель был также в Пярнумаа (630), Харьюмаа (595), Сааремаа (580), Рапламаа (583), Йыгевамаа (570) и Вырумаа (539).

Большое число инфицированных находятся в домах попечения и учреждениях здравоохранения - в общей сложности 1543. Инфицирование не работе стало более распространенным (в активных очагах 641 инфицированный), в очагах инфицирования в школах и детских садах заразились 544 человека и в половине случаев заражение произошло в семье.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back