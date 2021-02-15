В домах попечения и медучреждениях Эстонии коронавирусом заразились более 1500 человек

По состоянию на 12 февраля по показателю кумулятивной заболеваемости в Эстонии лидировал уезд Ида-Вирумаа (799), за ним следовал Ярвамаа (749). Выше 500 показатель был также в Пярнумаа (630), Харьюмаа (595), Сааремаа (580), Рапламаа (583), Йыгевамаа (570) и Вырумаа (539).

Большое число инфицированных находятся в домах попечения и учреждениях здравоохранения - в общей сложности 1543. Инфицирование не работе стало более распространенным (в активных очагах 641 инфицированный), в очагах инфицирования в школах и детских садах заразились 544 человека и в половине случаев заражение произошло в семье.