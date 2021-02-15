Санитара ковидного госпиталя в Москве уволили за фото с фонариком на рабочем месте

Медицинский работник сделал снимок во время рабочей смены в госпитале - в кадре он стоит в защитном костюме и светит фонариком. «Так как я работаю в „красной зоне", у меня не было возможности выйти на улицу и сфотографироваться. Я решил внутри госпиталя», - рассказал Сулаймонов в треде в Twitter. Спустя 15 минут после публикации его снимок заметили СМИ, после чего он был уволен.

По его словам, после того, как фотографию опубликовала «Медуза», ему позвонил старший менеджер. «Буквально через десять минут мне позвонили, сказали, что я сделал плохое, и вызвали к старшей медсестре», - рассказал санитар телеканалу «Дождь».

Так как старшей медсестры не было на смене, он прождал ее до утра, а затем старший менеджер попросил его сдать форму и ключи и покинуть госпиталь. По его словам, причиной отстранения менеджер назвал запрет на фотографии в больнице, «тем более в поддержку Навального». До этого у руководства больницы не возникало претензий к людям, которые там фотографировались, отметил Сулаймонов.

«Меня уволили с утра. Решение было принято старшими менеджерами. Так как я работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно. <…> Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции. Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных», - сообщил Сулаймонов в Twitter, попросив о финансовой помощи.

Санитар проработал в госпитале два с половиной месяца, начиная с декабря 2020 года. В то же время представители профсоюза «Альянс врачей» предложили медработнику юридическую помощь, поскольку, по мнению представителей организации, «очевидно, что при вашем увольнении были нарушены ваши права».

Акция «Любовь сильнее страха», анонсированная командой Алексея Навального, прошла вечером Дня святого Валентина в десятках городов России и за рубежом. Участники выходили во дворы своих домов, включали фонарики на телефонах и выкладывали сердечки из свечей в знак поддержки Навального и политзаключенных.

В преддверии флешмоба силовые ведомства угрожали ответственностью за призывы к «несанкционированным массовым мероприятиям» и «массовым беспорядкам» и участие в них. Чиновники разных уровней называли акцию технологией «цветных революций», инспирированной Западом. Зампред Госдумы Петр Толстой сравнил акцию с фонариками с действиями диверсантов, которые якобы подсвечивали немецкой авиации цели в блокадном Ленинграде, и пересказал тем самым городскую легенду.

Нескольким СМИ, включая NEWSru, пришлось удалить материалы с упоминанием акции по требованию Роскомнадзора, который счел эти публикации призывами к участию в незаконных публичных мероприятиях и массовых беспорядках. Флешмоб с фонариками в итоге прошел без массовых задержаний, хотя полностью обойтись без них не удалось.