ФОТО: BBC News

14 февраля, в День всех влюбленных, во многих городах России и за рубежом прошел флешмоб в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его сторонники выходили на улицу со свечами и фонариками в знак солидарности с политиком.

14 февраля, в День всех влюбленных, во многих городах России и за рубежом прошел флешмоб в поддержку Алексея Навального. Его сторонники выходили на улицу со свечами и фонариками в знак солидарности с политиком. Хештег акции "ЛюбовьСильнееСтраха" стал одним из самых популярных в российском сегменте "Твиттера".

Акция проходила в 20:00 в разных городах. До этого глава штабов Навального Леонид Волков попросил своих сторонников выйти с фонариками во двор на 15 минут. По его словам, акция нужна для того, чтобы "люди в как можно большем количестве российских городов, в как можно большем количестве дворов увидели, что они не одиноки".

Русская служба Би-би-си собрала некоторые фотографии этой акции.

Москва

Люди с фонариками выходили по всему городу, однако их число было не таким большим. Как передает наш корреспондент Елизавета Фохт, в одном из дворов на акцию вышли три человека.

Участники акции в Москве. BBC

На этом фото - жители многоквартирного дома в Тверском районе Москвы. Они оказались единственными, кто решил выйти на акцию с фонариками, среди всех соседей, сообщает корреспондент Би-би-си.

Вот что сказал один из них - Юрий: "Это совсем несложно, это малое действие, которым можно показать, что мы солидарны. Это пока еще не опасно. Скажем, в Беларуси людей арестовывали за то, что они аплодировали. Пока за то, что светишь фонариком, никто не хватает".

"Нам грустно, что никого кроме нас здесь нет. Кажется, что мы все-таки в центре. Это место, где, наверное, можно ожидать чуть больше людей, где больше людей осведомленных, - продолжает Юрий. - Тут в доме живут сотни - возможно, больше тысячи человек. Я не говорю, что должны были выйти толпы, но можно было бы ожидать хотя бы еще несколько человек. Но нет. Грустно. С другой стороны, может люди вышли не во дворы, а куда-то в город".

В некоторых других дворах акция была несколько более многочисленной. Это фото сделал корреспондент агентства Рейтер.

Акция в Москве. Reuters

Вот что происходило около общежития Московского государственного университета.

Это - снимок из "Твиттера" Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), сделанный неподалеку от Красной площади.

Ты не поверишь, но это обычный двор в Москве#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/FyhuAUy6xE — ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021

Как передает наш корреспондент Мария Киселева, во дворе дома по Люблинской улице, где Навальный жил до 2016 года и где в 2012 году проходили обыски в его квартире, стояли пятеро с фонариками.

Ксения рассказала, что живет неподалеку, но пришла в этот двор специально, чтобы поддержать Алексея Навального: "Мы шли сюда, именно в этот двор целенаправленно, потому что это знаковое место".

BBC Акция во дворе Навального была не очень многочисленной.

Она пояснила, что вышла на акцию для того, чтобы объединиться, чтобы "поддержать всех политзаключенных", а также "чтобы произошли перемены в этой стране".

"Бесит то, что эта власть вцепилась и пустила свои корни очень глубоко, и это бессилие, ощущение, что ты ничего не можешь сделать, что твой голос ничего не значит - оно, наверное, больше всего раздражает", - говорит она.

Соседи спрашивают друг у друга кто из какого дома, рассказывают, что не сразу нашли группу с фонариками. "Мы там постояли - думаем, что в навальновском дворе хоть кто-то должен быть", - сказал один из местных жителей.

Санкт-Петербург

В акции также принимали участие жители Петербурга.

Акция протеста в Петербурге. EPA

Как передает наш корреспондент Анна Пушкарская, на Невском проспекте пара молодых людей рассказали, почему идут с гирляндой из лампочек: "Многие выходят за то, чтобы суды были честные, чтобы не было железного занавеса, чтобы были выборы честные, давно таких не было. Многие выходят за свободу Алексея и других политзаключённых. Поэтому и мы присоединяемся".

Жители Петербурга. BBC

По Невскому пара молодых людей идут с гирляндой фонариков. Рассказали почему pic.twitter.com/jppkVCO4D8 — Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) February 14, 2021

Еще одно фото из Петербурга, оно сделано около улицы Рубинштейна.

BBC Акция в Санкт-Петербурге, около улицы Рубинштейна.

И другие регионы

Вот что происходило в одном из дворов Омска.

Акции в поддержку Навального проходили также в других городах мира, в том числе в Вашингтоне.

И на Пхукете.

Предупреждения властей

За несколько дней до акции 14 февраля российские власти предупреждали об административном наказании за участие в несогласованных акциях. Роскомнадзор потребовал от некоторых СМИ удалить свои заметки о флешмобе в поддержку Навального.

Информационные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на анонимные источники сообщали, что во время оппозиционных акций готовятся террористические атаки.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что акция "Любовь сильнее страха" была организована под влиянием запада.