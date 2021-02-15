Итальянские горнолыжные курорты закрыли за несколько часов до предполагаемого открытия

Согласно указу министра здравоохранения Роберто Сперанца, запрет на любительский горнолыжный спорт и отдых продлен по меньшей мере до 5 марта 2021 года, пишет Superski.

Эта мера учитывает последние эпидемиологические данные, опубликованные в 12 февраля, которые показывают, что британский штамм коронавируса, характеризующийся большей контагиозностью, составляет в среднем 17,8% от общего числа новых случаев. При этом не уточняется, на какой территории Италии наиболее распространен этот вариант коронавируса.

Озабоченность распространением этого и других вариантов коронавируса привела к принятию аналогичных мер во Франции и Германии.

В протоколе от 12 февраля Научно-технический комитет разрешил возобновление работы горнолыжных объектов в регионах, включенных в так называемые "желтые зоны". "В настоящее время, по всей видимости, не существует необходимости для дальнейшего продления ограничений, в том числе предусмотренных для горнолыжного сектора," – сообщалось в решении.

После этого указа большинство горнолыжных курортов Италии сообщило о грядущем открытии в понедельник, 15 февраля. Но уже на следующий день один из крупнейших горных регионов, Трентино, был переведен в оранжевую зону, где действуют более серьезные ограничения. Тем не менее, курорты Ломбардии, Пьемонта, Венето и Валле д`Аосты сообщали о грядущем открытии подъемников начиная с 15 февраля. Южный Тироль, который находится в оранжевой зоне, собирался открыться 28 февраля. При этом в регионе Доломиты Суперски первые подъемники, находящиеся в Венето (пять курортов) должны были заработать 15-17 февраля.

Указ о продлении ограничений и запрете на работу подъемников, был выпущен меньше, чем за 13 часов до предполагаемого открытия большинства курортов.

После принятия санитарного протокола, четко определяющего регламент работы, курорты бросили все силы на экстренную подготовку трасс и запуск подъемников, которые были закрыты для туристов в течение всего зимнего сезона. До этого на единичных открытых трассах могли тренироваться только профессиональные спортсмены. Горнолыжные подъемники и курорты Италии были готовы к открытию еще в конце ноября, с учетом соблюдения всех необходимых мер.

Политический кризис, разразившийся в Италии, отставка правительства, а также последующее принятие протокола Научно-технического комитета, разрешившего открытие подъемников, дало горным курортам надежду на хотя бы краткое возобновление работы, пусть и в конце сезона. Кардинальный разворот на 180 градусов стал новым ударом для всей отрасли. «Принятое решение является показателем "уважения", которое уделяется этому сектору,» – комментируют новый указ горнолыжные СМИ Италии.

Вальтер Риккарди, советник по вопросам вирусологии министра здравоохранения, заявил, что английский вариант коронавируса добрался до Италии и других европейских стран через швейцарские курорты, которые не прекращали работу.

Совет Вальтера Риккарди сводится к следующему: «Деятельность, связанная с контактами, несовместима с борьбой против пандемии в Италии, и подъемники являются частью такой деятельности. Их не следует открывать. Необходимо срочно изменить стратегию борьбы с коронавирусом: необходимо немедленно ввести строгий карантин по всей Италии, включая закрытие школ, но на ограниченный период времени».

Тем временем появилась первая реакция из политического мира Италии. Депутат Алессандро Панса высказал следующее мнение: «Я думаю, что Риккарди должен быть более осторожным в своих заявлениях. Напоминаю, что подъемники должны были вновь открыться в соответствии с протоколами, утвержденными Научно-техническим комитетом, членом которого является сам Риккарди. Разрешение на возобновление работы было только что выдано. Мы понимаем, как важно защитить здоровье людей, но ставить под сомнение повторное открытие подъемников и курортов чуть более чем через три дня после принятия решения и менее, чем через сутки до даты открытия, кажется нам полным отсутствием здравого смысла».