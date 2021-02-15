Артист, тамада и радиоведущий Николай Бенцлер вступил в партию «Ээсти 200»

«Одна из тем, которая его волнует - будущее русской школы. Он поддерживает идею партии "Ээсти 200" об объединенной школе, в которой эстоноязычные и русскоязычные дети учатся вместе, где есть возможность связать две культуры и учить оба языка. (...) Он окончил русскую школу, но в основном работает в эстоноязычной среде. Николай признался, что ему до конца не хватает понимая эстонского языка и культуры, чтобы более профессиональной и уютно чувствовать себя в своей рабочей среде», - прокомментировала лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас вступление Бенцлера в партию.