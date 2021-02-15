Люди ждут писем уже неделями

Живущая в поселке Ахья Пыльваского уезда Вальве Лууде ждем письма от дочери уже почти месяц. Дочь отправила его из Таллинна 19 января. И неделю назад оно еще до дошло до адресата.
В начале февраля поинтересовались в службе обслуживания клиентов, куда исчезло письмо? Там ответить не смогли и посоветовали сделать письменное обращение. На него ответили, что отслеживать движение простых писем невозможно. По словам Вальве, дочь отправила запрос и в центр логистики, но там извинились и попросили подождать еще. «Современная техника должна позволять отслеживать, где находится письмо», - уверена Лууде.
Поскольку речь идет о важном для нее письме, его пропажа возмущает женщину: «Когда-то письма сортировали на месте и они быстрее попадали на место. Даже почту на лошадях доставляли быстрее».
Вальве рассказала и другие курьезные истории: «Отправленная из Пыльва рождественская открытка дошла до меня 30 декабря. Один родственник ждал отправленное из Тарту в Микитамяэ письмо от нотариуса полторы недели».
Лууде огорчена и тем, что в поселке Ахья только один почтовый ящик, куда можно отправлять посылки: «На весь регион бывшей волости Ахья всего один ящик. А если я хочу отправить заказное письмо вообще нужно ехать в Пыльва».
Такая же проблема
Житель Валга Отть (фамилия редакции известна) пожаловался, что одно его письмо точно так же пропало: «В конце декабря бросил его в ящик у магазина на улице Выру. В конверте были поздравления с днем рождения, которые не дошли до места до сих пор». По словам Оття, он отправил обычное письмо, которое должно было попасть в волость Раэ Харьюского уезда.
«Только вчера говорил по телефону с человеком, который сказал, что письмо до сих пор не дошло. Никто не знает, где это письмо, за этим сложно уследить», - сказал Отть во вторник.
Речь может идти об исключении
Руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв прокомментировал, что скорость движения писем определена Законом о почте, и учреждение исходит из него при организации своей работы. Также проводится контроль за качеством.
Например, осенью прошлого года Департамент конкуренции проверил, отвечает ли скорость движения простых писем Закону о почте?
По всей Эстонии были отправлены 100 экспресс- и 900 обычных писем. По Закону о почте, 90 процентов экспресс-писем должны прибывать на место на следующий день, а обычные письма должны доставляться в течение трех дней. В результате проверки Департамент конкуренции подтвердил, что деятельность почтовой фирмы отвечает требованиям закона.
Кайв отметил, что у задержки доставки почты может быть несколько причин, поэтому в случае обычного письма сложно задним числом сказать, почему оно шло дольше положенного. Он подчеркнул, что свою роль играет и человеческая ошибка. Например, если неточно указан адрес и индекс, или у получателя нет почтового ящика, а также если он не отвечает требованиям: «Частой причиной задержки доставки является отсутствие конкретного индекса. Его указание на письме поможет обеспечить своевременную доставку на место».