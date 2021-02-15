Люди ждут писем уже неделями

Однако на ожидаемом жительницей Пыльвамаа письме и на послании, отправленном из Валга, имелась вся необходимая информация, которую основательно проверили.

По словам Кайва, у предприятия есть основания подозревать, что в одном таллиннском почтовом ящике произошла кража, о которой сообщили в полицию. К сожалению, в интересах следствия почта не может говорить об этом случае в деталях. Так что неизвестно, может ли этот случай быть связан с письмом, которое ждет Валве Лууде.

«Со своей стороны Eesti Post делает все, чтобы безопасность писем была обеспечена на всех этапах доставки. В случае подозрений мы сообщаем в полицию и по возможности устанавливаем письма в тех местах, где перемещается больше людей, а также имеются охранные камеры, например, рядом с почтовыми автоматами и у магазинов», - сказал Кайв.

Два типа писем Eesti Post предлагает две услуги отправки писем: простую и экспресс. Простое письмо должно доходить до адресата в течение трех рабочих дней с момента опустошения почтового ящика. Экспресс-письмо можно отправить только в специальном оранжевом конверте, и оно должно доходить до адресата на следующий день после опустошения почтового ящика. Конверты можно купить в э-магазине или в почтовой конторе. С конца ноября можно отслеживать движение экспресс-писем в интернете. У них имеются номера, но их доставляют до почтового ящика и не берут подписи адресата о получении.

Путь писем Ящики для писем опустошают почтовые курьеры, которые сначала доставляют письма в местный распределительный центр. Там в конце каждого дня собираются письма и посылки со всего региона и доставляются в Таллинн, где происходит сортировка писем согласно индексам. Письма вновь собираются в месте доставки и передаются в местные распределительные центры, откуда попадают в почтовые ящики для выдачи.

Важно помнить Скорость доставки письма зависит от времени отправки, времени опустошения использованного ящика и услуги, которую выбрали для доставки. Письмо считается переданным с момента опустошения ящика, с того момента начинается учитывается скорость движения. По субботам и воскресеньям письма не доставляются. Источник: Eesti Post