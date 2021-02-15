Пн, 15.02.2021
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Калле Лаанет
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Люди ждут писем уже неделями

Ящик для писем Eesti Post. ФОТО: Arvo Meeks

Несколько жителей юга Эстонии пожаловались на то, что письма не доходят до адресатов даже за недели, а получить информацию об их движении невозможно. По данным Eesti Post речь идет об исключительных случаях, поскольку скорость движения писем определена Законом о почте, а последняя проверка качества подтвердила, что все отвечает установленным требованиям, пишет газета Lõuna-Eesti Postimees.

Живущая в поселке Ахья Пыльваского уезда Вальве Лууде ждем письма от дочери уже почти месяц. Дочь отправила его из Таллинна 19 января. И неделю назад оно еще до дошло до адресата.

В начале февраля поинтересовались в службе обслуживания клиентов, куда исчезло письмо? Там ответить не смогли и посоветовали сделать письменное обращение. На него ответили, что отслеживать движение простых писем невозможно. По словам Вальве, дочь отправила запрос и в центр логистики, но там извинились и попросили подождать еще. «Современная техника должна позволять отслеживать, где находится письмо», - уверена Лууде.

Поскольку речь идет о важном для нее письме, его пропажа возмущает женщину: «Когда-то письма сортировали на месте и они быстрее попадали на место. Даже почту на лошадях доставляли быстрее».

Вальве рассказала и другие курьезные истории: «Отправленная из Пыльва рождественская открытка дошла до меня 30 декабря. Один родственник ждал отправленное из Тарту в Микитамяэ письмо от нотариуса полторы недели».

Лууде огорчена и тем, что в поселке Ахья только один почтовый ящик, куда можно отправлять посылки: «На весь регион бывшей волости Ахья всего один ящик. А если я хочу отправить заказное письмо вообще нужно ехать в Пыльва».

Такая же проблема

Житель Валга Отть (фамилия редакции известна) пожаловался, что одно его письмо точно так же пропало: «В конце декабря бросил его в ящик у магазина на улице Выру. В конверте были поздравления с днем рождения, которые не дошли до места до сих пор». По словам Оття, он отправил обычное письмо, которое должно было попасть в волость Раэ Харьюского уезда.

«Только вчера говорил по телефону с человеком, который сказал, что письмо до сих пор не дошло. Никто не знает, где это письмо, за этим сложно уследить», - сказал Отть во вторник.

Речь может идти об исключении

Руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв прокомментировал, что скорость движения писем определена Законом о почте, и учреждение исходит из него при организации своей работы. Также проводится контроль за качеством.

Например, осенью прошлого года Департамент конкуренции проверил, отвечает ли скорость движения простых писем Закону о почте?

По всей Эстонии были отправлены 100 экспресс- и 900 обычных писем. По Закону о почте, 90 процентов экспресс-писем должны прибывать на место на следующий день, а обычные письма должны доставляться в течение трех дней. В результате проверки Департамент конкуренции подтвердил, что деятельность почтовой фирмы отвечает требованиям закона.

Кайв отметил, что у задержки доставки почты может быть несколько причин, поэтому в случае обычного письма сложно задним числом сказать, почему оно шло дольше положенного. Он подчеркнул, что свою роль играет и человеческая ошибка. Например, если неточно указан адрес и индекс, или у получателя нет почтового ящика, а также если он не отвечает требованиям: «Частой причиной задержки доставки является отсутствие конкретного индекса. Его указание на письме поможет обеспечить своевременную доставку на место».

Однако на ожидаемом жительницей Пыльвамаа письме и на послании, отправленном из Валга, имелась вся необходимая информация, которую основательно проверили.

По словам Кайва, у предприятия есть основания подозревать, что в одном таллиннском почтовом ящике произошла кража, о которой сообщили в полицию. К сожалению, в интересах следствия почта не может говорить об этом случае в деталях. Так что неизвестно, может ли этот случай быть связан с письмом, которое ждет Валве Лууде.

«Со своей стороны Eesti Post делает все, чтобы безопасность писем была обеспечена на всех этапах доставки. В случае подозрений мы сообщаем в полицию и по возможности устанавливаем письма в тех местах, где перемещается больше людей, а также имеются охранные камеры, например, рядом с почтовыми автоматами и у магазинов», - сказал Кайв.

Два типа писем

Eesti Post предлагает две услуги отправки писем: простую и экспресс.

Простое письмо должно доходить до адресата в течение трех рабочих дней с момента опустошения почтового ящика.

Экспресс-письмо можно отправить только в специальном оранжевом конверте, и оно должно доходить до адресата на следующий день после опустошения почтового ящика. Конверты можно купить в э-магазине или в почтовой конторе.

С конца ноября можно отслеживать движение экспресс-писем в интернете. У них имеются номера, но их доставляют до почтового ящика и не берут подписи адресата о получении.

Путь писем

Ящики для писем опустошают почтовые курьеры, которые сначала доставляют письма в местный распределительный центр. Там в конце каждого дня собираются письма и посылки со всего региона и доставляются в Таллинн, где происходит сортировка писем согласно индексам. Письма вновь собираются в месте доставки и передаются в местные распределительные центры, откуда попадают в почтовые ящики для выдачи.

Важно помнить

Скорость доставки письма зависит от времени отправки, времени опустошения использованного ящика и услуги, которую выбрали для доставки. Письмо считается переданным с момента опустошения ящика, с того момента начинается учитывается скорость движения.

По субботам и воскресеньям письма не доставляются.

Источник: Eesti Post

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