AirBaltic планирует летать из Таллинна по пяти направлениям

Об этом сообщил в пресс-релизе председатель правления airBaltic Мартин Гаусс, по словам которого airBaltic осуществляет полеты и в ситуации, когда спрос на билеты по этим направлениям сравнительно невысок.

В январе этого года Таллиннский аэропорт обслужил всего 27 503 пассажиров, что на 87% меньше, чем в тот же месяц в прошлом году. 28% из них были клиентами airBaltic.

С 28 марта вступит в силу летнее расписание полетов, в соответствии с которым airBaltic предложит прямые полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс.