Картина дня: обсуждение новых ограничений, суд над лихуласким стрелком и учителя не спешат вакцинироваться
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 февраля.
Сегодня Департамент здоровья, правительство и научный совет обсуждают связанную с коронавирусом ситуацию. По данным Postimees, спор идет о возобновлении удаленного обучения в школах. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 412, то есть 13,9% от общего количества. Читать далее...
Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутаты Европарламента от Эстонии рассказали, при каких условиях «Спутник V» будет одобрен и почему они не считают возможным лоббирование этого препарата, несмотря на то, что часть русскоязычного населения нашей страны относится к нему с меньшим скептицизмом. Читать далее...
Полторы недели назад министр образования Лийна Керсна сказала, что все учителя хотят вакцинироваться от Covid-19. Однако выяснилось, что лишь 15 000 работников образования согласны на вакцинацию. Особенно скептически к вопросу относятся работники русских школ. Читать далее...
Европейское космическое агентство (ESA) набирает новых астронавтов, которые начнут работать вместе с нынешними астронавтами ESA, поскольку Европа вступает в новую эру освоения космоса. Впервые подать заявку можно также из Эстонии. Читать далее...
На начавшемся в понедельник в Пярнуском уездном суде процессе по делу Микка Таррасте, летом прошлого года открывшего огонь по людям в Лихула в Западной Эстонии и убившего двух человек, обвиняемый признал свою вину. Читать далее...
Как сообщает Министерство финансов, дефицит бюджет в правительственном секторе в прошлом году составил 5,5% от ВВП, т.е. 1,46 миллиарда евро. Читать далее...
В начале февраля литовская телекоммуникационная группа Bite объявила о планах выхода на эстонский рынок. При этом она хочет разделить разделить полосу частот 5G на четыре части. Читать далее...
По состоянию на утро понедельника, к 9:30 в Эстонии было подано 95 000 деклараций о доходах. Налогово-таможенный департамент ограничил количество пользователей, которые могут одновременно подавать декларацию о доходах в электронном виде, и рекомендует не спешить с подачей декларации. Читать далее...
В основном жители Эстонии заражаются коронавирусом в семейном кругу или на рабочем месте, однако самые большие очаги инфицирования - в домах попечения и больницах. Читать далее...
Несколько жителей юга Эстонии пожаловались на то, что письма не доходят до адресатов даже за недели, а получить информацию об их движении невозможно. По данным Eesti Post речь идет об исключительных случаях, поскольку скорость движения писем определена Законом о почте, а последняя проверка качества подтвердила, что все отвечает установленным требованиям. Читать далее...
С понедельника, 15 февраля, можно подавать в Налогово-таможенный департамент (НТД) декларацию о доходах. При этом НТД рекомендует не спешить в бюро обслуживания, поскольку в первые недели бывают длинные очереди, а для предотвращения распространения коронавируса пришедшим в контору придется ждать на улице. Читать далее...
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