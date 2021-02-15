Картина дня: обсуждение новых ограничений, суд над лихуласким стрелком и учителя не спешат вакцинироваться

Правительство обсуждает перевод школ на удаленку и другие новые ограничения

Сегодня Департамент здоровья, правительство и научный совет обсуждают связанную с коронавирусом ситуацию. По данным Postimees, спор идет о возобновлении удаленного обучения в школах. Читать далее...

В Эстонии скончалась 30-летняя женщина с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 412, то есть 13,9% от общего количества. Читать далее...

«Спутник V» рвется в Европу: эстонские евродепутаты не будут лоббировать эту вакцину

Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутаты Европарламента от Эстонии рассказали, при каких условиях «Спутник V» будет одобрен и почему они не считают возможным лоббирование этого препарата, несмотря на то, что часть русскоязычного населения нашей страны относится к нему с меньшим скептицизмом. Читать далее...

Школьные учителя не хотят быть подопытными кроликами

Полторы недели назад министр образования Лийна Керсна сказала, что все учителя хотят вакцинироваться от Covid-19. Однако выяснилось, что лишь 15 000 работников образования согласны на вакцинацию. Особенно скептически к вопросу относятся работники русских школ. Читать далее...

У Эстонии может появиться свой космонавт

Европейское космическое агентство (ESA) набирает новых астронавтов, которые начнут работать вместе с нынешними астронавтами ESA, поскольку Европа вступает в новую эру освоения космоса. Впервые подать заявку можно также из Эстонии. Читать далее...

Галерея 〉 Стрелок из Лихула на суде полностью признал свою вину

На начавшемся в понедельник в Пярнуском уездном суде процессе по делу Микка Таррасте, летом прошлого года открывшего огонь по людям в Лихула в Западной Эстонии и убившего двух человек, обвиняемый признал свою вину. Читать далее...

Дефицит госбюджета за прошлый год составил 1,5 млрд

Как сообщает Министерство финансов, дефицит бюджет в правительственном секторе в прошлом году составил 5,5% от ВВП, т.е. 1,46 миллиарда евро. Читать далее...

Литовская фирма хочет откусить кусок от эстонского 5G-пирога

В начале февраля литовская телекоммуникационная группа Bite объявила о планах выхода на эстонский рынок. При этом она хочет разделить разделить полосу частот 5G на четыре части. Читать далее...

Сервер не справляется: за первые часы в Эстонии подано более 95 000 деклараций о доходах

По состоянию на утро понедельника, к 9:30 в Эстонии было подано 95 000 деклараций о доходах. Налогово-таможенный департамент ограничил количество пользователей, которые могут одновременно подавать декларацию о доходах в электронном виде, и рекомендует не спешить с подачей декларации. Читать далее...

В домах попечения и медучреждениях Эстонии коронавирусом заразились более 1500 человек

В основном жители Эстонии заражаются коронавирусом в семейном кругу или на рабочем месте, однако самые большие очаги инфицирования - в домах попечения и больницах. Читать далее...

Люди ждут писем уже неделями

Несколько жителей юга Эстонии пожаловались на то, что письма не доходят до адресатов даже за недели, а получить информацию об их движении невозможно. По данным Eesti Post речь идет об исключительных случаях, поскольку скорость движения писем определена Законом о почте, а последняя проверка качества подтвердила, что все отвечает установленным требованиям. Читать далее...

В Эстонии начинается подача деклараций о доходах

С понедельника, 15 февраля, можно подавать в Налогово-таможенный департамент (НТД) декларацию о доходах. При этом НТД рекомендует не спешить в бюро обслуживания, поскольку в первые недели бывают длинные очереди, а для предотвращения распространения коронавируса пришедшим в контору придется ждать на улице. Читать далее...