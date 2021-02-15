Таллиннский порт открыл в терминале «D» парковочный дом

Об этом BNS cообщила пресс-служба предприятия Tallinna Sadam, отметив, что парковочный дом открыт как для пассажиров, так и для тех, кто желает, например, остановиться в гостиницах этого района или посетить близлежащие предприятия. В первую неделю после открытия парковка будет бесплатной для всех.

По словам Пирет Ютс, управляющей недвижимостью Таллиннского порта, цель Таллиннского порта заключается в том, чтобы сделать район Ванасадам привлекательной городской средой. «Завершение строительства парковочного дома поможет улучшить обслуживание пассажиров и одновременно позволит сократить парковочные зоны в районе порта. Теперь мы можем приступить к преобразованию территории перед терминалом "D" в часть городского пространства, т.е. сделать ее привлекательным общественным пространством как для горожан, так и для приезжающих в Эстонию туристов».

В парковочном доме терминала «D» 6 уровней парковки, 385 парковочных мест, 20 пунктов зарядки электромобилей, в том числе, 2 устройства для быстрой зарядки, запланирована возможность добавить еще 20 пунктов зарядки электромобилей.

Парковочный дом открыт для клиентов с 15 февраля; оператором парковочного дома станет Europark Estonia OÜ.