Илон Маск пригласил Путина побеседовать в Clubhouse. Что ответил Кремль?

«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» - написал Маск, отметив официальный аккаунт Кремля в соцсети.

В реплаях предприниматель добавил уже на русском языке: «Было бы большой честью поговорить с вами».

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

За три часа твит Маска набрал почти 90 тысяч лайков.

Ответ Кремля пришел в понедельник. «Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение», - сказал Песков журналистам.

«Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому начала проверим все это, а потом уже будем реагировать», - пообещал представитель Кремля.

Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических «комнатах», которые они создают сами.

Росту популярности соцсети поспособствовало участие знаменитостей: в беседах через Clubhouse были замечены, в частности, основатель Facebook Марк Цукерберг, актер Эштон Катчер и Илон Маск.

Основатель Tesla ранее уже не раз писал твиты и комментарии к ним на русском языке.

В мае прошлого года он написал в реплаях к одному из постов, что ему «очень нравится звучание русского языка». Вскоре после этого он по-русски ответил на твит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в котором тот просил главу НАСА передать Маску привет.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», - написал тогда американский миллиардер.