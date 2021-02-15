Почти сорок лет в тюрьме: суд отказал в досрочном освобождении Олегу Пятницкому

Закон допускает досрочное освобождение приговоренного к пожизненному тюремному сроку после 25 лет заключения, 61-летний Пятницкий уже более 38 лет находится в тюрьме.

Суд признал, что Пятницкий в тюрьме приложил серьезные усилия, чтобы измениться, и что можно отметить ряд положительных обстоятельств, но по-прежнему сохраняется слишком высокий риск рецидива, а условия, в которых он оказался бы после освобождения, и потенциальные дополнительные обязательства в недостаточной степени снижают этот риск.

Суд отметил, что Пятницкий крайне положительно вел себя в условиях строгого надзора, но нельзя быть уверенными, что так будет и на свободе. В то же время, суд не исключает, что он может быть досрочно освобожден по истечении любого последующего срока освобождения.

Суд указал тюрьме на вариант взвесить перевод Пятницкого в тюрьму открытого типа. Тюрьма может в качестве промежуточного этапа перед досрочным освобождением приговоренного к пожизненному сроку лицу перевести его в тюрьму открытого типа, если оно отбыло не менее 23 лет наказания.

Пятницкого приговорили к четырем годам тюрьмы за грабеж по решению Верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года.

Два года спустя его признали виновным в совершенных в тюрьме убийстве, краже, изнасиловании, удовлетворении половой страсти неестественным способом и хулиганстве и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Осенью 1992 года Верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже второго товарища по заключению и приговорил его к смертной казни.

По решению президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года назначенную Пятницкому смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы в тюрьме закрытого типа.

Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в причинении тяжелых физических травм другому заключенному и приговорил его к 9 годам тюрьмы, но этот срок сочли покрытым пожизненным тюремным сроком.

Срок наказания Пятницкого отсчитывается от 12 мая 1983 года.