Пн, 15.02.2021
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Калле Лаанет
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  • В Таллинне из-за ремонтных работ один из автобусных маршрутов направят в объезд
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В Таллинне из-за ремонтных работ один из автобусных маршрутов направят в объезд

Из-за ремонтных работ автобусный маршрут номер 3 будет направлен в объезд. ФОТО: Tallinna kommunikatsioon

С начала рабочего дня 16 февраля из-за работ по ликвидации последствий аварии на ул. Теэстузе (участок между остановками «Кунгла» и «Каламая») автобусный маршрут номер 3, ведущий по направлению к Веэренни, будет направлен в объезд.

На время изменений остановка «Кунгла» будет временно перенесена с улицы Теэстузе на улицу Вольта, ближе к перекрестку улиц Вольта и Теэстузе. Остановка «Каламая» временно будет находиться на улице Вана-Каламая, через дорогу от бани Kalma.

В этот период автобусный маршрут номер 3 будет поворачивать с ул. Теэстузе направо на ул. Вольта, оттуда он повернет налево – на ул. Копли. С улицы Копли он совершит поворот налево, на ул. Коцебу и оттуда выедет на ул. Вана-Каламая и продолжит движение по обычному маршруту по ул. Нийне.

Изменение маршрута обусловлено аварийными работами в районе ул. Теэстузе 5/1 и будет действовать вплоть до их завершения на этой неделе.

Временное изменение автобусного маршрута номер 3

  • Маршрут: улицы Теэстузе, Вольта, Копли, Коцебу, Вана-Каламая, Нийне
  • Остановки: на время изменений маршрута остановка «Кунгла» расположена на ул. Вольта, остановка «Каламая» - на ул. Вана-Каламая

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