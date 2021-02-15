В Таллинне из-за ремонтных работ один из автобусных маршрутов направят в объезд

На время изменений остановка «Кунгла» будет временно перенесена с улицы Теэстузе на улицу Вольта, ближе к перекрестку улиц Вольта и Теэстузе. Остановка «Каламая» временно будет находиться на улице Вана-Каламая, через дорогу от бани Kalma.
В этот период автобусный маршрут номер 3 будет поворачивать с ул. Теэстузе направо на ул. Вольта, оттуда он повернет налево – на ул. Копли. С улицы Копли он совершит поворот налево, на ул. Коцебу и оттуда выедет на ул. Вана-Каламая и продолжит движение по обычному маршруту по ул. Нийне.
Изменение маршрута обусловлено аварийными работами в районе ул. Теэстузе 5/1 и будет действовать вплоть до их завершения на этой неделе.
Временное изменение автобусного маршрута номер 3
- Маршрут: улицы Теэстузе, Вольта, Копли, Коцебу, Вана-Каламая, Нийне
- Остановки: на время изменений маршрута остановка «Кунгла» расположена на ул. Вольта, остановка «Каламая» - на ул. Вана-Каламая