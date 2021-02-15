Силы обороны заявили о частичной отмене сборов резервистов в первом полугодии

«Силы обороны приняли решение о частичной отмене сборов резервистов с целью сокращения контактов между разными группами людей, оно должно стать эффективной мерой по предотвращению распространения вируса», – сказал начальник отдела боевой подготовки Генерального штаба Сил обороны полковник Мати Тикерпуу, добавив, что таким образом удастся не подвергать риску текущий процесс подготовки крупных подразделений.

«Разумеется, мы бы хотели видеть резервистов на учениях „Весенний шторм“, поэтому постараемся подойти к реализации этих планов со всей возможной ответственностью», – отметил полковник Тикерпуу.

Решение касается примерно 2100 резервистов, они получат соответствующее оповещение в ближайшее время. Распоряжение об отмене сборов не касается добровольцев – тех, кто уже успел записаться или собирается это сделать.

Для участия в учениях резервисты должны выполнить ряд требований: по возможности привиться от COVID-19 и предоставить заполненный бланк о состоянии здоровья (доступен на домашней странице Сил обороны). К маневрам не могут быть допущены лица с симптомами заболевания или же люди, которые находились в близком контакте с заболевшим коронавирусом.

Каждый получивший повестку резервист или доброволец вправе обратиться за дополнительной информацией в кадровый отдел своего подразделения.