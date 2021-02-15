В очередной школе коронавирус отправил на удаленку половину учеников и учителей

Директор учебного заведения Кристи Арон сказала, что учителя сдают тесты на коронавирус, и отрицательные результаты позволят им сразу же вернуться в школу.

«Если будет случай коронавируса, выясним, кто и как долго должен находиться вне школы», — сказала Арон.

В гимназии Кунда большая часть учеников находится на дистанционном обучении. Из 304 учеников в школе только ученики с 1 по 5 классы, 133 ученика, то есть на домашнем обучении чуть больше 171 ребенка.

«С начальными классами справляемся. Если есть случай коронавируса будет в более крупных классах, то половина коллектива должна будет остаться на дистанционном обучении», — констатировала Арон.

Директор школы отметила, что, возможно, сейчас будет разумно перейти к модели, предусматривающей пребывание в школе учеников начальной школы и учеников 12-х классов. Учащимся на дому предоставляются консультации с учетом потребностей.

Директор выразила надежду, что начало школьных каникул снизит распространение вируса. По ее словам, при принятии решений, касающихся учебной работы, пошло на пользу то, что информация в небольшой общине передается быстрее.

«Мы узнали о случаях коронавируса через приложение HOIA. Учителя и ученики узнали, что находятся в тесном контакте, и учителя связались со мной. Затем мы обратились в Департамент здоровья, чтобы уточнить личность и даты, на которые нам нужно обратить внимание при установлении контактов», — сказала Арон.