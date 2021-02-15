После трагедии в Лихула в Центре тревоги рассматривали вариант внести изменения в работу

В 21:44 Рягастик звонит по номеру 112 и сообщает об аварии. «Боюсь, он неадекватен, и я бы не стал его трогать», - говорит Рягастик сотруднику Центра тревоги, который спрашивает, может ли звонящий остановить водителя Subaru.

«Если вы сможете последовать за ним, это будет лучший вариант», - говорит сотрудник Центра тревоги.

«Есть ли поблизости полицейский патруль?» - спрашивает Рягастик

Сотрудник Центра тревоги обещает узнать насчет патрулей и советует Рягастику быть осторожным.

По сообщению Центра тревоги, после трагедии в Лихуле они хотели отказаться от рекомендации преследовать пьяного водителя, однако полиция все же рекомендовала продолжать, исходя из прежней практики.

«Пьяный водитель - очень большая угроза в дорожном движении для жизни других людей и для себя. Для того, чтобы полицейские патрули могли быстро устранить нетрезвого водителя из движения, очень важно знать местонахождение опасного водителя», - пояснила руководитель связанного с полицией отдела Центра тревоги Крислин Тигасе.

Она рассказала, что поэтому Департамент полиции и погранохраны дал указание организаторам спасательных операций Центра тревоги в случае подозрения, связанного с пьяным водителем, спрашивать у уведомителя, может ли он следовать за водителем, у которого признаки опьянения, не подвергая себя опасности.