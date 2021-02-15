После трагедии в Лихула в Центре тревоги рассматривали вариант внести изменения в работу

В 21:44 Рягастик звонит по номеру 112 и сообщает об аварии. «Боюсь, он неадекватен, и я бы не стал его трогать», - говорит Рягастик сотруднику Центра тревоги, который спрашивает, может ли звонящий остановить водителя Subaru.
«Если вы сможете последовать за ним, это будет лучший вариант», - говорит сотрудник Центра тревоги.
«Есть ли поблизости полицейский патруль?» - спрашивает Рягастик
Сотрудник Центра тревоги обещает узнать насчет патрулей и советует Рягастику быть осторожным.
По сообщению Центра тревоги, после трагедии в Лихуле они хотели отказаться от рекомендации преследовать пьяного водителя, однако полиция все же рекомендовала продолжать, исходя из прежней практики.
«Пьяный водитель - очень большая угроза в дорожном движении для жизни других людей и для себя. Для того, чтобы полицейские патрули могли быстро устранить нетрезвого водителя из движения, очень важно знать местонахождение опасного водителя», - пояснила руководитель связанного с полицией отдела Центра тревоги Крислин Тигасе.
Она рассказала, что поэтому Департамент полиции и погранохраны дал указание организаторам спасательных операций Центра тревоги в случае подозрения, связанного с пьяным водителем, спрашивать у уведомителя, может ли он следовать за водителем, у которого признаки опьянения, не подвергая себя опасности.
Сразу после происшествия в Лихула Центр тревоги обратился в Департамент полиции и погранохраны с просьбой оценить, была ли уместна просьба ехать за пьяным водителем. «Хотя это была первая такая ситуация, мы сочли разумным пересмотреть эту тему. После тщательного анализа полиция все же решила, что мы продолжим прежнюю практику, но организаторы спасательных операций уделяют больше внимания безопасности звонящего при общении с ним», - сказала Тигасе.