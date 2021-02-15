Все работники центра семейной медицины Маарду находятся в самоизоляции
Все работники центра семейной медицины Маарду (Maardu Perearsti Keskus OÜ) находятся в самоизоляции, сообщила в Facebook врач центра Светлана Каазик.
Все работники центра семейной медицины Маарду (Maardu Perearsti Keskus OÜ) находятся в самоизоляции, сообщила в Facebook врач центра Светлана Каазик.
Каазик от имени центра семейной медицины Маарду принесла извинения всем пациентам, которые сегодня не смогли дозвониться и получить консультацию. По ее словам, все работники центра находятся в изоляции.
«О ситуации извещены Департамент здоровья и ковидный штаб. Завтра ждем какого-либо решения. Прошу жителей Маарду проявить терпение. При первой возможности сообщу о принятом решении. Благодарю за понимание», - написала Каазик.