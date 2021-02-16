Вт, 16.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • «Просто не умеют копить!» LHV выяснил, что 20% людей потратят пенсионные накопления на неотложные нужды
12
3 мин для прочтения

«Просто не умеют копить!» LHV выяснил, что 20% людей потратят пенсионные накопления на неотложные нужды
К 39 годам у людей нет даже 6000 на черный день

  • 10% застрахованных вложат изъятые деньги в недвижимость
  • 17% застрахованных не доверяют пенсионной системе
  • 40% застрахованных желают начать инвестировать сами
  • Пенсионный инвестиционный счет LHV сбережет 20%

Как сохранить снятые из II ступени деньги и не попасть на крючок к финансовым аферистам? Неужели доверие к пенсионным фондам практически на нуле?

В студии Postimees тему прокомментировала специалист отдела инвестиционных услуг банка LHV Катерина Савченко.

Выдержки из беседы:

– Все больше желающих забрать свои накопления из II ступени. Почему люди бегут из пенсионных фондов?

– Слово «бегут» пока что рано употреблять…

– Тем не менее, согласно статистике, 88 000 человек, то есть 12% всех застрахованных во второй ступени, уведомили о своем решении забрать накопления…

– Все верно. Ожидалось, что в первые три месяца картина станет понятной. Прошло уже полтора месяца, 12% укладываются в общий прогноз социологов, данный перед запуском пенсионной реформы: 20% застрахованных заберут свои вклады.

– Чем объясняется желание достаточно большого числа вкладчиков забрать деньги?

– Ситуация у всех разная. Наши опросы показывают, что около 10% вкладчиков желают использовать изъятые средства для покупки недвижимости, 17% говорят, что просто не доверяют пенсионной системе Эстонии, и около 40% желают начать инвестировать сами.

– 17% застрахованных утверждают, что не доверяют пенсионной системе Эстонии, в том числе банковским фондам. Это тревожный сигнал?

– Думаю, что это результат недостаточной образовательной работы среди населения.

– Дело только в этом? А не в том, что фонды плохо работали?

– Отчасти виноваты и фонды. Согласно анализу европейских экспертов, наши фонды показывают более низкую доходность, чем аналогичные фонды в Европе. Но это только одна сторона медали, а другая проблема заключается в том, что люди просто плохо разбираются в сути пенсионной системы.

– Зато люди четко усвоили, что фонды работают неэффективно…

– Во-первых, фонды сумели сохранить деньги…

– Практически ничего не заработав. При этом немало денег было потрачено на обслуживание этих фондов…

– Взглянем на цифры. Расходы фондов составляют около 0,2% годовых. И хотя этот показатель выше, чем в среднем по Европе, это можно считать довольно низким расходом.

– А доходность – ниже, чем в среднем по Европе…

– Да, на эти 0,2% доходность фондов могла бы быть и выше. В последние десять лет пенсионные фонды приносили 4-5% годовых. Не стоит забывать, что фонды обязаны придерживаться консервативных стратегий. Фонды заявляют, что намерены увеличивать доходность в ближайшем будущем и сделают все от них зависящее.

– Уточните, сколько процентов застрахованных, согласно вашим опросам, пытаются с помощью пенсионных сбережений решить текущие проблемы, в т.ч. расплатиться с долгами?

– 10% намерены приобрести недвижимость, 20% хотят решить свои текущие финансовые проблемы.

– Получается, что у трети вкладчиков просто нет денег на то, чтобы решить свои текущие проблемы, в том числе купить квартиру или просто улучшить жилищные условия. Не слишком ли много таких людей? Чем это обусловлено?

– Это обусловлено низкой финансовой грамотностью населения.

– Как минимум 20% людей готовы потратить свои сбережения на неотложные нужды. Сказались ли на ситуации covid-19 и экономическая нестабильность?

– Основная причина в том, что у людей нет привычки откладывать!

– А может быть, им не с чего откладывать?

– Конечно, последний год сказался на доходах населения. Отмечу, что средний возраст тех, кто выводит деньги, - 39 лет.

Это значит, что к 39 годам люди не смогли накопить себе даже 6 тысяч, а таков средний размер вкладов во второй ступени, и сейчас они выводят эти деньги для решение текущих нужд.

12

Это говорит о том, что они просто недостаточно копят ежемесячно, не заботятся о том, чтобы у них был резерв средств на черный день. Если бы люди следили за своими доходами и расходами, большинство смогло бы что-то отложить.

– Готовы ли банки гарантировать людям сохранение их средств в инвестиционных фондах?

– Стоит относиться очень скептически к обещаниям большой прибыли. Никто точно не может предсказать, каким будет доход на самом деле. Долгосрочная цель пенсионных фондов LHV – доходность 6% в год.

– В чем преимущество пенсионного инвестиционного счета LHV?

– Это альтернатива всем существующим пенсионным фондам, которая пока предлагается только в банке LHV. Такой счет позволят владельцам инвестировать практически автоматически, сделки совершает за него сам банк.

На пенсионный инвестиционный счет LHV можно перевести без уплаты 20% подоходного налога накопления из пенсионного фонда, после чего сразу начать инвестировать. 

12

Пенсионные накопления переводятся на этот счет частично или полностью, либо у людей есть возможность направить туда свои регулярные взносы: 2% + 4%.

– 4% государство сейчас не выплачивает…

– Выплаты приостановлены с августа 2020 года по август этого года, но вынужденный простой будет компенсироваться начиная с 2023 года.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: почему люди бегут из пенсионных фондов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: Remo Tõnismäe/
  • Все больше людей готовы изъять свои накопления из II ступени. Почему доверие к пенсионным фондам банков скатилось к нулю?  
  • Чем это бегство чревато для финансовой системы Эстонии?
  • Куда лучше инвестировать? Как не растратить впустую свои накопления?
  • Готовы ли банки гарантировать людям сохранение их денег? В чем преимущество инвестиционного счета LHV?
  • Нужно ли инвестировать пенсионные сбережения в быстрорастущие биткойны?
  • Куда могут завести соблазны заработать? Могут ли людей поджидать финансовые ловушки?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back