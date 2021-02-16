«Просто не умеют копить!» LHV выяснил, что к 39 годам у людей нет даже 6000 на черный день

В студии Postimees тему прокомментировала специалист отдела инвестиционных услуг банка LHV Катерина Савченко.

Выдержки из беседы:

– Все больше желающих забрать свои накопления из II ступени. Почему люди бегут из пенсионных фондов?

– Слово «бегут» пока что рано употреблять…

– Тем не менее, согласно статистике, 88 000 человек, то есть 12% всех застрахованных во второй ступени, уведомили о своем решении забрать накопления…

– Все верно. Ожидалось, что в первые три месяца картина станет понятной. Прошло уже полтора месяца, 12% укладываются в общий прогноз социологов, данный перед запуском пенсионной реформы: 20% застрахованных заберут свои вклады.

– Чем объясняется желание достаточно большого числа вкладчиков забрать деньги?

– Ситуация у всех разная. Наши опросы показывают, что около 10% вкладчиков желают использовать изъятые средства для покупки недвижимости, 17% говорят, что просто не доверяют пенсионной системе Эстонии, и около 40% желают начать инвестировать сами.

– 17% застрахованных утверждают, что не доверяют пенсионной системе Эстонии, в том числе банковским фондам. Это тревожный сигнал?

– Думаю, что это результат недостаточной образовательной работы среди населения.

– Дело только в этом? А не в том, что фонды плохо работали?

– Отчасти виноваты и фонды. Согласно анализу европейских экспертов, наши фонды показывают более низкую доходность, чем аналогичные фонды в Европе. Но это только одна сторона медали, а другая проблема заключается в том, что люди просто плохо разбираются в сути пенсионной системы.

– Зато люди четко усвоили, что фонды работают неэффективно…

– Во-первых, фонды сумели сохранить деньги…

– Практически ничего не заработав. При этом немало денег было потрачено на обслуживание этих фондов…

– Взглянем на цифры. Расходы фондов составляют около 0,2% годовых. И хотя этот показатель выше, чем в среднем по Европе, это можно считать довольно низким расходом.

– А доходность – ниже, чем в среднем по Европе…

– Да, на эти 0,2% доходность фондов могла бы быть и выше. В последние десять лет пенсионные фонды приносили 4-5% годовых. Не стоит забывать, что фонды обязаны придерживаться консервативных стратегий. Фонды заявляют, что намерены увеличивать доходность в ближайшем будущем и сделают все от них зависящее.

– Уточните, сколько процентов застрахованных, согласно вашим опросам, пытаются с помощью пенсионных сбережений решить текущие проблемы, в т.ч. расплатиться с долгами?

– 10% намерены приобрести недвижимость, 20% хотят решить свои текущие финансовые проблемы.

– Получается, что у трети вкладчиков просто нет денег на то, чтобы решить свои текущие проблемы, в том числе купить квартиру или просто улучшить жилищные условия. Не слишком ли много таких людей? Чем это обусловлено?

– Это обусловлено низкой финансовой грамотностью населения.

– Как минимум 20% людей готовы потратить свои сбережения на неотложные нужды. Сказались ли на ситуации covid-19 и экономическая нестабильность?