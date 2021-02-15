Погиб сбитый автомобилем пешеход

Сегодня в 18.45 в Центр тревоги сообщили, что на автобусной остановке на шоссе Козе-Кябли в Выруском уезде автомобиль сбил человека. «По предварительным данным, 32-летний мужчина был сбит автомобилем Dodge Ram, которым управлял 30-летний мужчина. Водитель был трезв, у него есть водительские права», - сказал патрульный полицейский Кагуского полицеского участка Лыунаской префектуры Прийт Оссуль.

«На месте происшествия выяснилось, что погибший пешеход был одет в темную одежду, и у него не было отражателя. Как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет другого освещения, а зимние погодные условия еще больше ухудшают видимость, наличие отражателя крайне необходимо для пешехода. Водители также должны быть предельно внимательны при движении в темноте, следить за окружающей обстановкой и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям», - добавил Оссуль.