Названы самые распространенные ошибки при подаче налоговых деклараций

В прошлом году в Налоговый департамент поступили 11 миллионов евро, которые люди имели право получить назад. Государство создало ряд налоговых льгот, но поскольку их часто нужно самостоятельно указывать в декларации о доходах, люди могут случайно нанести себе финансовый ущерб, сами того не зная.
«В целом люди хорошо осведомлены о том, какие налоговые льготы применяются, и они активно используются. Но бывает так, что предварительно заполненные данные не проверяют должным образом, а сосредотачиваются на том, чтобы подать декларацию как можно скорее. И вот так возникают ситуации, когда заявление подтверждается с большой поспешностью», - сказала руководитель отдела налогообложения Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги
Иногда бывает так, что человек просто не замечает возможность вернуть деньги. По словам Лийвамяги, самые распространенные налоговые льготы, от которых люди случайно отказываются, - это расходы на обучение или пожертвования. Может случиться так, что образовательное учреждение или получатель пожертвования еще не отправили их в Налоговый департамент, и поэтому у них нет предварительно заполненной декларации.
Люди иногда думают, что проценты по жилищным кредитам должны передаваться из банка сами, однако они также не поступают в Налоговый департамент автоматически.
Также часто случается, что если у одного супруга лимит налоговых льгот в 6000 евро, то забывают посмотреть, есть ли у другого свободная сумма, например, некоторые детские пособия могут быть переданы другому родителю, и семья могла бы получить больше денег.
«Также бывает, что человек не углубляется в то, правильно ли был рассчитан подоходный налог, и поэтому не знает, что его налоговые обязательства могли быть меньше. Другими словами, если необлагаемый налогом доход частично не использовался и нет необходимости пересчитывать его с декларацией о доходах», - пояснила Лийвамяги.
Лийвамяги добавила, что Налоговый департамент направит напоминание тем, кто, по оценке ведомства, мог получить возврат подоходного налога, но не подал декларацию. Лийвамяги не может сказать, почему каждый год находятся люди, которые не просят вернуть подоходный налог.