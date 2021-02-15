Названы самые распространенные ошибки при подаче налоговых деклараций

В прошлом году в Налоговый департамент поступили 11 миллионов евро, которые люди имели право получить назад. Государство создало ряд налоговых льгот, но поскольку их часто нужно самостоятельно указывать в декларации о доходах, люди могут случайно нанести себе финансовый ущерб, сами того не зная.

«В целом люди хорошо осведомлены о том, какие налоговые льготы применяются, и они активно используются. Но бывает так, что предварительно заполненные данные не проверяют должным образом, а сосредотачиваются на том, чтобы подать декларацию как можно скорее. И вот так возникают ситуации, когда заявление подтверждается с большой поспешностью», - сказала руководитель отдела налогообложения Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги

Иногда бывает так, что человек просто не замечает возможность вернуть деньги. По словам Лийвамяги, самые распространенные налоговые льготы, от которых люди случайно отказываются, - это расходы на обучение или пожертвования. Может случиться так, что образовательное учреждение или получатель пожертвования еще не отправили их в Налоговый департамент, и поэтому у них нет предварительно заполненной декларации.

Люди иногда думают, что проценты по жилищным кредитам должны передаваться из банка сами, однако они также не поступают в Налоговый департамент автоматически.

Также часто случается, что если у одного супруга лимит налоговых льгот в 6000 евро, то забывают посмотреть, есть ли у другого свободная сумма, например, некоторые детские пособия могут быть переданы другому родителю, и семья могла бы получить больше денег.

«Также бывает, что человек не углубляется в то, правильно ли был рассчитан подоходный налог, и поэтому не знает, что его налоговые обязательства могли быть меньше. Другими словами, если необлагаемый налогом доход частично не использовался и нет необходимости пересчитывать его с декларацией о доходах», - пояснила Лийвамяги.