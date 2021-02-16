Вт, 16.02.2021
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Март Хельме
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  • Приют не отдает владельцам найденную собаку: дело грозит дойти до суда
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Приют не отдает владельцам найденную собаку: дело грозит дойти до суда

Живущая на хуторе семья из Пыльтсамаа, от которой в конце декабря убежала собака, вот уже два месяца не может вернуть ее, хотя питомец нашелся довольно быстро. Спор с Союзом защиты животных грозит дойти до суда, рассказывает программа Kuuuurija.

Яанус и Яне живут в десяти километрах от города Пыльтсамаа, в старом хуторском доме. 21 декабря их собака по имени Пяту пропала и каким-то образом добралась до Тарту.

Пяту - совершенно обычная деревенская собака, которая целыми днями гуляет на улице, бегает по грязи и гоняется за зайцами. Забора вокруг дома нет, и собака не сидит на цепи, но по словам хозяев, она никогда не стремилась убежать далеко от дома. 

В тот день хозяева уехали, оставив собаку на улице, а когда вернулись, ее уже нигде не было ни видно, ни слышно. Яанус и Яне думают, что 21 декабря, то есть незадолго до Рождества и Нового года, где-то могли  запустить пиротехнику, и собака, испугавшись, убежала именно из-за громких взрывов.

Изначально Яанус и Яне подумали, что Пяту могли загрызть волки, поскольку в последнее время в Пыльтсамаа бродит довольно много лесных хищников. Тем не менее, поиски собаки продолжались, и Яанус заодно прочесывал посвященные животным группы в соцсетях.

На одной из страниц в Фейсбуке он увидел, что тартуский приют разместил объявление о найденной в деревне Нурга собаке. Посмотрев фотографии, Яанус убедился, что это была Пяту.

По указанному телефонному номеру Яанусу ответила некая Кади из Тарту, у которой собака якобы находилась в тот момент. В разговоре зашла речь о том, что собаку необходимо чипировать и вакцинировать, и Яанус с Яне выразили согласие сделать это и оплатить расходы. Но дальше события развивались весьма странно.

"В один день я сижу на работе, и мне звонят из Эстонского общества защиты животных. Спрашивают, где мы держим собаку, в каких условиях, - рассказывает Яанус. - Почему она не стерилизована. Я говорю, что не обязать это делать, ведь нет такого закона, что я должен стерилизовать свою собаку". Также, по словам Яануса, у него спросили, почему у собаки не обстрижены когти и почему она такая грязная и неухоженная.

Яанус говорит, что ему очень не понравились такие обвинения. Также ему не понравилось, что этот телефонный разговор был записан без уведомления.

Яанус передал Эстонскому союзу защиты животных номер своей матери, так как сам он не мог долго говорить, находясь на работе. Его матери защитники животных стали задавать те же вопросы. В какой-то момент, признает мужчина, его мать вышла из себя и предложила собеседнице забрать собаку себе, если та думает, что сможет ухаживать за ней лучше. Но эти слова дорого ей обошлись.

"Они истолковали это как отказ от животного. Потом я позвонил по номеру, с которого звонили нам, и сказал, что мы не отказываемся от животного, но их это уже не интересовало", - объяснил он.

Яанус и Яне не могут поверить, что к ним относятся как к истязателям животных и они не могут получить свою собаку обратно почти два месяца.

В этой истории Яануса и Яне поддержала волостная управа Пыльтсамаа, которая по официальным каналам пыталась вернуть животное домой. Например, местные власти посоветовали семье обратиться в полицию, и семья действительно подала туда заявление о пропаже животного.

Союз защиты животных направил в полицию объяснение, согласно которому 23 декабря в деревне Нурга Пяту обнаружил неизвестный человек. Нашедший объяснил работникам Тартуского приюта, что собака напуганная, очень грязная и со свалявшейся шерстью.

"Условия, которые они предъявляют, не совсем естественные. Это слегка похоже на шантаж. Я имею в виду требование отвезти собаку в специальную ветеринарную клинику", - сказал ведущей Kuuuurija Катрин Луст старейшина волости Андрес Вяэн.

Союз защиты животных написал в полицию, что найденную собаку тартускому приюту предложила гражданка по имени Кади Рийве, которая также сказала, что посреди зимы на животном было полно клещей. Женщина якобы удалила клещей с Пяту, провела лечение от глистов и борьбу с блохами, а также обрезала колтуны. Затем Кади Рийве попросила Тартуский приют опубликовать объявление о находке собаки, что и было сделано.  Результатом публикации объявления стало то, что владельцы связались с приютом, и, по данным Союза защиты животных, выяснилось, что Яанус и Яне никогда не стригли собаке когти и не мыли ее.

Дальше, как заверяет союз, произошел тот самый телефонный разговор, в ходе которого владельцы собаки якобы отказались от животного по телефону. После этого представитель Союза защиты животных сообщил матери Яануса, что для животного подыскивают новый дом, где о нем будут заботиться. 

В своем объяснении для полиции Союз защиты животных написал, что они собаку не присваивали, а передали ее в новый дом после того, как от нее отказались. В частности, они пишут: «Если вопрос собственности в деле неясен, то речь идет о гражданском споре, касающемся собственности, а не о ситуации, находящейся в компетенции полиции или местного самоуправления». Другими словами, Союз защиты животных сигнализирует, что если владельца не устраивает ситуация, он должен обратиться в суд.

Кади Рийве отказалась от общения с Катрин Луст по телефону. Представитель же тартуского отделения Союза защиты животных Кристи Метса еще раз подтвердила все сказанное ранее хозяевам и полиции и добавила, что теперь вопрос собственности на собаку можно решить разве что через суд.

Катрин Луст также попросила полицию прокомментировать историю и узнала, что полицейские тоже сбиты с толку: 

«Можно сказать, что ситуация прискорбная, сложная и странная. Союз защиты животных до сих пор не представил никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что за собакой не ухаживали, а владелец сам отказался от домашнего питомца. Хозяин признает, что у собаки не было чипа и она не была вакцинирована, но он готов устранить эти недостатки и очень хочет вернуть собаку. К сожалению, Союз защиты животных не проявляет никакого интереса к разрешению спорной ситуации в сотрудничестве с полицией, быстро и без суда. Поскольку это имущественный спор, мы посоветовали владельцу собаки обратиться в гражданский суд, чтобы защитить свои права и вернуть питомца. Со своей стороны, мы и дальше будем стараться помочь владельцу собаки, насколько это в наших силах».

Яанус и Яне говорят, что отправили десятки сообщений в Союз защиты животных и пытались дозвониться туда в течение нескольких дней. Они также говорят, что готовы потратить даже свои последние сбережения на судебный процесс, чтобы, наконец, вернуть собаку домой.

Смотрите сюжет программы Kuuuurija на русском языке полностью.

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