«Не спешите спускать пенсионные накопления на биткойны или золото!» Реформа – подарок мошенникам

Крупный бизнесмен, совладелец эстонской брокерской компании Admiral Markets, автор книги «Блокчейн: принципы и основы» Александр Цихилов не поддался паническим настроениям и, наоборот, недавно решил подключиться ко II ступени пенсионного страхования. По просьбе Rus.Postimees финансист дал ряд советов желающим забрать свои накопления из пенсионных фондов.

– Всё больше людей объявляют о своем решении забрать накопления из пенсионных фондов. Чем чревато массовое бегство для финансовой системы Эстонии?

– Деньги, которые покинут пенсионные фонды, с большой вероятностью будут потрачены на неотложные нужды либо инвестированы с еще более низкой эффективностью, чем сейчас. 3

Согласно статистике, непрофессиональные инвесторы, хотя иногда и способны поначалу извлечь значительный доход, удачно инвестировав в высокорисковые финансовые инструменты, на длинной дистанции в десятки лет могут неизбежно столкнуться с крупными финансовыми потерями.

Вывод пенсионных средств из банковских фондов грозит обернуться и другими проблемами.

Уменьшение объемов средств в управлении пенсионными фондами может привести к еще большему удорожанию услуг управления. 3

Банки вынуждены содержать дорогостоящие инфраструктуры и вполне логично желали бы извлекать из этого хотя бы какую-то прибыль.

– Куда точно не следует инвестировать пенсионные деньги?

– Не следует инвестировать в высокорисковые активы, такие как Forex, драгоценные металлы или сырье. Для пенсионных инвестиций необходимо использовать только классические финансовые рынки. 3

– Можно ли и нужно ли инвестировать в быстрорастущие биткойны? Что посоветует поклонникам «нового золота» автор книги о блокчейне?

– Пенсионные средства ни в коем случае не следует инвестировать в биткойны и в криптовалюты в целом. 3

Данный тип финансовых инструментов характеризуется крайне высокой волатильностью, то есть степенью размаха колебаний рыночных котировок. Их стоимость может меняться на десять и более процентов в сутки, что считается исключительным инвестиционным риском.

В подобные инструменты можно инвестировать лишь тот капитал, который инвестор может позволить себе безболезненно потерять. 3

Обычно рекомендуют размещать в криптовалюту не более 2-5% финансовых активов.

– Что в сухом остатке? Куда простому человеку можно без опаски инвестировать, чтобы сохранить изъятые пенсионные накопления?

– Пенсионные деньги следует размещать в консервативные финансовые инструменты – акции крупных компаний, желательно входящих в состав биржевых индексов различных стран. 3

Часть средств можно также вкладывать в облигации государств или крупных компаний. Все эти инструменты характеризуются высокой надежностью, но вместе с тем - и низкой доходностью.

– Куда может завести соблазн заработать? Поджидают ли людей финансовые ловушки?

– Одной из главных опасностей при желании заработать на инвестициях является широко распространенное в последнее время инвестиционное мошенничество. Участились случаи, когда разные люди получают звонки с предложениями выгодно инвестировать средства на финансовых рынках, после чего они даже дают доступ к своим банковским счетам для осуществления переводов. Как логичный результат - люди лишаются всех своих накоплений.

Закон, позволяющий людям изымать свои средства из пенсионной системы, — большой подарок мошенникам. Обществу следует быть готовым к этому заранее. 3

Всегда следует иметь дело с проверенными, лицензированными в Эстонии или ЕС финансовыми организациями, имеющими длительную историю присутствия на рынке и незапятнанную репутацию.