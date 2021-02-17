«Не спешите спускать пенсионные накопления на биткойны или золото!» Реформа – подарок мошенникам

Крупный бизнесмен, совладелец эстонской брокерской компании Admiral Markets, автор книги «Блокчейн: принципы и основы» Александр Цихилов не поддался паническим настроениям и, наоборот, недавно решил подключиться ко II ступени пенсионного страхования. По просьбе Rus.Postimees финансист дал ряд советов желающим забрать свои накопления из пенсионных фондов.
– Всё больше людей объявляют о своем решении забрать накопления из пенсионных фондов. Чем чревато массовое бегство для финансовой системы Эстонии?
– Деньги, которые покинут пенсионные фонды, с большой вероятностью будут потрачены на неотложные нужды либо инвестированы с еще более низкой эффективностью, чем сейчас.
Согласно статистике, непрофессиональные инвесторы, хотя иногда и способны поначалу извлечь значительный доход, удачно инвестировав в высокорисковые финансовые инструменты, на длинной дистанции в десятки лет могут неизбежно столкнуться с крупными финансовыми потерями.
Вывод пенсионных средств из банковских фондов грозит обернуться и другими проблемами.
Уменьшение объемов средств в управлении пенсионными фондами может привести к еще большему удорожанию услуг управления.
Банки вынуждены содержать дорогостоящие инфраструктуры и вполне логично желали бы извлекать из этого хотя бы какую-то прибыль.
– Куда точно не следует инвестировать пенсионные деньги?
– Не следует инвестировать в высокорисковые активы, такие как Forex, драгоценные металлы или сырье. Для пенсионных инвестиций необходимо использовать только классические финансовые рынки.
– Можно ли и нужно ли инвестировать в быстрорастущие биткойны? Что посоветует поклонникам «нового золота» автор книги о блокчейне?
– Пенсионные средства ни в коем случае не следует инвестировать в биткойны и в криптовалюты в целом.
Данный тип финансовых инструментов характеризуется крайне высокой волатильностью, то есть степенью размаха колебаний рыночных котировок. Их стоимость может меняться на десять и более процентов в сутки, что считается исключительным инвестиционным риском.
В подобные инструменты можно инвестировать лишь тот капитал, который инвестор может позволить себе безболезненно потерять.
Обычно рекомендуют размещать в криптовалюту не более 2-5% финансовых активов.
– Что в сухом остатке? Куда простому человеку можно без опаски инвестировать, чтобы сохранить изъятые пенсионные накопления?
– Пенсионные деньги следует размещать в консервативные финансовые инструменты – акции крупных компаний, желательно входящих в состав биржевых индексов различных стран.
Часть средств можно также вкладывать в облигации государств или крупных компаний. Все эти инструменты характеризуются высокой надежностью, но вместе с тем - и низкой доходностью.
– Куда может завести соблазн заработать? Поджидают ли людей финансовые ловушки?
– Одной из главных опасностей при желании заработать на инвестициях является широко распространенное в последнее время инвестиционное мошенничество. Участились случаи, когда разные люди получают звонки с предложениями выгодно инвестировать средства на финансовых рынках, после чего они даже дают доступ к своим банковским счетам для осуществления переводов. Как логичный результат - люди лишаются всех своих накоплений.
Закон, позволяющий людям изымать свои средства из пенсионной системы, — большой подарок мошенникам. Обществу следует быть готовым к этому заранее.
Всегда следует иметь дело с проверенными, лицензированными в Эстонии или ЕС финансовыми организациями, имеющими длительную историю присутствия на рынке и незапятнанную репутацию.
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