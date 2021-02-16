Провизоры готовы начать вакцинацию от COVID-19 в 50 аптеках Эстонии
Провизоры готовы начать вакцинацию от COVID-19 в 50 аптеках девяти городов сразу, как только государство включит аптеки в программу вакцинирования.
Провизоры готовы начать вакцинацию от COVID-19 в 50 аптеках девяти городов сразу, как только государство включит аптеки в программу вакцинирования.
Когда поступит достаточное количество вакцины, массовое вакцинирование замедлится из-за нехватки пунктов вакцинирования, их часов работы и отсутствия гибкой системы регистрации онлайн, считает Союз провизорских аптек (EPAL).
По действующему законодательству вакцинацию могут вести только определенные медработники. EPAL считает, что в будущем после соответствующего обучения это могли бы делать и аптекари, как это обстоит во многих европейских странах.
Привлечение аптек и аптекарей к борьбе с COVID-19 оказало бы существенную поддержку перегруженным центрам семейных врачей и помогло бы государству ускорить отвечающую ожиданиям населения массовую вакцинацию.
В течение последних трех лет в аптеках в сотрудничестве с предоставляющими медуслуги делали прививки от гриппа и клещевого энцефалита, что существенно повысило уровень иммунизации населения.
EPAL считает необходимым незамедлительно разработать и внедрить программу обучения аптекарей, которые тем самым смогли бы приобрести нужные знания и навыки вакцинирования, и тем самым уже к осени в Эстонии были бы лучше готовы к будущим эпидемиям.