Прогноз по коронавирусу: 24 февраля может стать кризисным

По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, невозможно просто смотреть на коронавирусные показатели и не действовать. «Болезнь явно поражает детей 10-19 лет и оттуда распространяется повсюду. Около 20-30 процентов распространения вируса связано с открытием школ», - пояснил Меритс.

Меритс утверждает, что коэффициент распространения вируса в настоящее время составляет 1,1. «Это означает, что где-то в середине марта у нас будет 1500 зараженных в день», - говорит Меритс.

По словам профессора математической статистики Тартуского университета Кристы Фишер, на сегодняшний день мы не можем говорить о приостановлении распространения коронавируса. «Существует определенная тенденция к росту. Уровень заражения превысил 1,15 и уже приближается к двум», - сказала Фишер. По ее словам, вполне вероятно, что в ближайшее время в стране будет по 1000 зараженных в день. «Это произойдет скоро», - говорит она.

На вопрос, следует ли вновь переводить школы на дистанционное обучение, Фишер ответила, что действительно нужно еще немного больше подумать над ограничениями. «Если в начале года была тенденция к снижению, то сейчас видно, что открытие школ сильно способствовало распространению вируса, - пояснила она. - Мы находимся на пике в Европе, и это не остановить косметическим корректировками».

На вопрос, следовало бы отправить детей на дистанционное обучение на три недели, Фишер считает, что это неплохая идея.

Но в декабре Министерство образования и Департамент здоровья обновили сценарии ситуации с коронавирусом.

По словам Меритса, последний из сценариев может быть слишком черным. «Но надо быть дальтоником, чтобы прочитать поля C и D, а затем заявить, что у нас на самом деле нет такой ситуации», - сказал Меритс. Он огорчен тем, что у правительства есть свои правила, но они не соблюдаются. По его оценке, если не действовать, чрезвычайного положения не избежать.

«Я считаю, что никак нельзя сказать, что у нас сейчас ситуация желтого уровня опасности, когда она уже определенно красного уровня и в середине марта уже будет черного. Просто так будет», - возмущается Меритс.

Если уже сейчас цифры большие, с большой вероятностью через несколько недель, если человек по какой-то причине попадет в больницу, его там не примут, поскольку не будет мест.

«На этой неделе будет то, что будет - ничего не поделаешь. У нас есть март и апрель, которые определенно будут очень трудными», - сказал Меритс. Он вспомнил май прошлого года, когда вирус ослаб и ограничения стали смягчать. «В мае должна была бы настать свобода, но этого не произойдет, если мы позволим цифрам расти, когда в день будет 2000 коронаположительных», - объяснил Меритс. Он не смог вспомнить ни одной европейской страны, которая позволяла бы долгое время держаться 1000 заражениям в день и не вводила бы чрезвычайное положение.