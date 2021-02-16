В Эстонии стало свыше 57 000 зарегистрированных безработных
Согласно данным Кассы страхования от безработицы, за последнюю неделю число безработных выросло на 182, а их общее число достигло 57 143 человек, пишет Rus.ERR.
Согласно данным Кассы страхования от безработицы, за последнюю неделю число безработных выросло на 182, а их общее число достигло 57 143 человек, пишет Rus.ERR.
В то же время уровень безработицы остался на отметке 8,8%.
Самый высокий показатель в Ида-Вирумаа - 14%, а самый низкий - в Йыгевамаа - 6%.
В Харьюмаа уровень безработицы составляет 8,4%, а без работы в столичном регионе остаются 26 682 человека, в том числе 19 927 - в Таллинне.
В Тарту зарегистрировано более 3200 безработных, а в Ида-Вирумаа - свыше 8500 (почти половина из них или более 4000 человек - жители Нарвы).
По сравнению с ситуацией годичной давности, число безработных в Эстонии увеличилось более чем на 20 000 человек.