Коронавирус: в Великобритании нашли новый вариант COVID-19

Вычислить его удалось при помощи секвенирования образцов вируса в десяти странах мира. В их числе Дания, США, Канада и ряд других. При этом новый вирус отличается мутацией Е484К в шиповидном белке, которую можно наблюдать у кентского или же бристольского варианта Covid-19.

"Мы пока не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но если он будет успешным, то можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет притуплен", — заявил профессор клеточной микробиологии Университета Рединга Саймон Кларк.