Эстонский многоборец из-за травмы пропустит чемпионат Европы в помещении
Эстонский многоборец Янек Ыйглане не выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении из-за травмы ноги, пишет Rus.ERR.
Эстонский многоборец Янек Ыйглане не выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении из-за травмы ноги, пишет Rus.ERR.
По словам спортсмена, в настоящее время он в сотрудничестве с доктором Мартином Раху разработал план лечения и рассчитывает быть готовым к летнему сезону, сообщила во вторник пресс-служба Эстонского легкоатлетического союза.
Ранее стало известно, что на чемпионат Европы в Польше не поедет еще один многоборец сборной Эстонии Майкель Уйбо, повредивший во время тренировки мышцу задней поверхности бедра.
Состав сборной Эстонии для участия в чемпионате Европы в помещении будет утвержден 22 февраля.
Сам турнир пройдет в Торуне с 4 по 7 марта.