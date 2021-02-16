Вт, 16.02.2021
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Вячеслав Иванов
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Эстонский многоборец из-за травмы пропустит чемпионат Европы в помещении

Янек Ыйглане. ФОТО: Tairo Lutter

Эстонский многоборец Янек Ыйглане не выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении из-за травмы ноги, пишет Rus.ERR.

По словам спортсмена, в настоящее время он в сотрудничестве с доктором Мартином Раху разработал план лечения и рассчитывает быть готовым к летнему сезону, сообщила во вторник пресс-служба Эстонского легкоатлетического союза.

Ранее стало известно, что на чемпионат Европы в Польше не поедет еще один многоборец сборной Эстонии Майкель Уйбо, повредивший во время тренировки мышцу задней поверхности бедра.

Состав сборной Эстонии для участия в чемпионате Европы в помещении будет утвержден 22 февраля.

Сам турнир пройдет в Торуне с 4 по 7 марта.

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