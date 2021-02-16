Эстонский многоборец из-за травмы пропустит чемпионат Европы в помещении

По словам спортсмена, в настоящее время он в сотрудничестве с доктором Мартином Раху разработал план лечения и рассчитывает быть готовым к летнему сезону, сообщила во вторник пресс-служба Эстонского легкоатлетического союза.

Ранее стало известно, что на чемпионат Европы в Польше не поедет еще один многоборец сборной Эстонии Майкель Уйбо, повредивший во время тренировки мышцу задней поверхности бедра.

Состав сборной Эстонии для участия в чемпионате Европы в помещении будет утвержден 22 февраля.