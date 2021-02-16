Решение суда вступило в силу: пункт обмена шприцев может работать в жилом доме в Пыхья-Таллинне

В ноябре 2020 года Таллиннский окружной суд отменил решение суда первой инстанции, который счел, что пункт обмена шприцев работает в жилом доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне незаконно.

Окружной суд вынес новое постановление (оно теперь и вступило в силу), отклонив ходатайство квартирного товарищества и удовлетворив жалобу предприятия Kindralite Kinnisvara OÜ, а это значит, что фирма-владелец недвижимости имеет право сдавать в аренду свои расположенные в жилом доме помещения в том числе для такой деятельности, как обмен шприцев.

Пункт обмена шприцев в здании по адресу Ситси, 28 заработал 20 сентября 2017 года на фоне протестов со стороны районной управы Пыхья-Таллинна и местных жителей.