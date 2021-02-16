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Калле Лаанет
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  • Таллинн
  • Суд постановил: пункт обмена шприцев может находиться в жилом доме
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Суд постановил: пункт обмена шприцев может находиться в жилом доме

Акция протеста против плана Института развития здоровья разместить в жилом доме по адресу ул. Ситси, 28, пункт обмена шприцев (28.04.2017). ФОТО: Александр Гужов.

В понедельник вступило в силу решение суда, в соответствии с которым работа пункта обмена шприцев в жилом доме в Пыхья-Таллинне считается законной, поскольку Госсуд не принял в производство кассационную жалобу квартирного товарищества по адресу Ситси, 28 пишет Postimees.

В ноябре 2020 года Таллиннский окружной суд отменил решение суда первой инстанции, который счел, что пункт обмена шприцев работает в жилом доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне незаконно.

Окружной суд вынес новое постановление (оно теперь и вступило в силу), отклонив ходатайство квартирного товарищества и удовлетворив жалобу предприятия Kindralite Kinnisvara OÜ, а это значит, что фирма-владелец недвижимости имеет право сдавать в аренду свои расположенные в жилом доме помещения в том числе для такой деятельности, как обмен шприцев. 

Пункт обмена шприцев в здании по адресу Ситси, 28 заработал 20 сентября 2017 года на фоне протестов со стороны районной управы Пыхья-Таллинна и местных жителей.

Примерно в то же самое время жильцы обратились в суд, но судебный процесс, в итоге завершившийся поражением квартирного товарищества, растянулся на три с половиной года.

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