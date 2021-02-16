Вт, 16.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Смотрите галерею! Центр Таллинна с последнего этажа строящегося небоскреба
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Смотрите галерею! Центр Таллинна с последнего этажа строящегося небоскреба

На фотоконкурс «Südalinna kõrguses», организованный фирмой Capital Mill, были представлены снимки, сделанные с высоты сто метров, сообщил Kodustiil. Победителем был признан фотограф Ээрик Юлевайн, который известен как мастер съемки городского пространства и пейзажей.

В недавно завершившемся конкурсе приняли участие профессиональные эстонские фотографы, которым была предоставлена возможность снимать с верхнего этажа строящегося в центре Таллинна 95-метрового офисного здания Skyon.

Фотография, занявшая первое место.  ФОТО: Erik Ülevain

Хотя небоскреб Skyon не достроен и на нем еще нет крыши, известные эстонские фотографы получили возможность фотографировать город с верхнего, 26 этажа. Цель конкурса запечатлеть красоту Таллинна как большого города и показать, как он растет и развивается, достигнута. 

Фотография, занявшая второе место. ФОТО: Raigo Tõnisalu

Организатор и устроитель конкурса - девелопер здания Skyon фирма Capital Mill выбрала три лучших фотографии. Они украсят атриум небоскреба Skyon, строительство которого будет завершено летом. Второе место занял Райго Тынисалу, третье - Тимо Мюйрсепп.

Фотография, занявшая третье место. ФОТО: Timo Müürsepp

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