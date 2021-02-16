Смотрите галерею! Центр Таллинна с последнего этажа строящегося небоскреба

На фотоконкурс «Südalinna kõrguses», организованный фирмой Capital Mill, были представлены снимки, сделанные с высоты сто метров, сообщил Kodustiil. Победителем был признан фотограф Ээрик Юлевайн, который известен как мастер съемки городского пространства и пейзажей.
В недавно завершившемся конкурсе приняли участие профессиональные эстонские фотографы, которым была предоставлена возможность снимать с верхнего этажа строящегося в центре Таллинна 95-метрового офисного здания Skyon.
Хотя небоскреб Skyon не достроен и на нем еще нет крыши, известные эстонские фотографы получили возможность фотографировать город с верхнего, 26 этажа. Цель конкурса запечатлеть красоту Таллинна как большого города и показать, как он растет и развивается, достигнута.
Организатор и устроитель конкурса - девелопер здания Skyon фирма Capital Mill выбрала три лучших фотографии. Они украсят атриум небоскреба Skyon, строительство которого будет завершено летом. Второе место занял Райго Тынисалу, третье - Тимо Мюйрсепп.