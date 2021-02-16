Лутсар: если мы ничего не изменим, с коронавирусом нам не справиться

Люди говорят, что устали от ограничений, но на самом деле в Эстонии их не так много, поэтому, вероятно, люди устали от ожидания новых мер в борьбе с коронавирусом, сказала во вторник в интервью ERR Ирья Лутсар.
На вопрос, сможет ли Эстония справиться с коронавирусом без новых ограничений, вирусолог ответила: «Если мы ничего не изменим, то не сможем. Все когда-нибудь закончится, но это требует времени и у нас будут новые жертвы».
По ее словам, научный совет хочет изменить коммуникацию, чтобы людям не приходилось все время бояться ограничений, и они, прежде всего, думали бы о том, как в такой ситуации действовать, чтобы сохранить контакт с друзьями и родителями, чтобы продолжать работать и быть при этом в безопасности.