Лутсар: если мы ничего не изменим, с коронавирусом нам не справиться

Люди говорят, что устали от ограничений, но на самом деле в Эстонии их не так много, поэтому, вероятно, люди устали от ожидания новых мер в борьбе с коронавирусом, сказала во вторник в интервью ERR Ирья Лутсар.

На вопрос, сможет ли Эстония справиться с коронавирусом без новых ограничений, вирусолог ответила: «Если мы ничего не изменим, то не сможем. Все когда-нибудь закончится, но это требует времени и у нас будут новые жертвы».