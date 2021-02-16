Вт, 16.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Фермеры готовятся нанимать сезонных рабочих и ждут ясности по поводу требований
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Фермеры готовятся нанимать сезонных рабочих и ждут ясности по поводу требований

Дождливая погода и нехватка рабочей силы привели к тому, что в прошлом году на полях сгнили десятки тонн клубники. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Хотя сезон сбора ягод наступит только через несколько месяцев, фермеры уже готовятся нанимать сезонных рабочих для уборки урожая, пишет Rus.ERR.

По словам председателя правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомета Сырмуса, фермерам важно знать заранее, каковы будут требования для привлечения сезонных рабочих: «Самое главное, чтобы к новому сезону мы были подготовлены лучше, чем в прошлом году, а еще важно, чтобы были ясные правила по использованию иностранной рабочей силы: какие к ним буду предъявляться требования, будет ли проводиться тестирование, будут ли применяться карантинные меры, и как вообще будет выглядеть логистика? Также очень важно, чтобы это было согласовано с различными ведомствами заранее. В таком случае, я думаю, все наладится. В сельском хозяйстве большую часть работы выполняют местные жители, но иностранные рабочие нужны именно в разгар летнего сезона, особенно в садоводческом секторе».

Молодой владелец фермы Йоосепи в Пыльваском уезде Ранет Рооситалу сообщил, что к лету надеются найти сборщиков клубники в первую очередь среди местного населения, но в то же время они должны быть готовы нанять иностранную рабочую силу в случае необходимости.

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