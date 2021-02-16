Фермеры готовятся нанимать сезонных рабочих и ждут ясности по поводу требований
Хотя сезон сбора ягод наступит только через несколько месяцев, фермеры уже готовятся нанимать сезонных рабочих для уборки урожая, пишет Rus.ERR.
Хотя сезон сбора ягод наступит только через несколько месяцев, фермеры уже готовятся нанимать сезонных рабочих для уборки урожая, пишет Rus.ERR.
По словам председателя правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомета Сырмуса, фермерам важно знать заранее, каковы будут требования для привлечения сезонных рабочих: «Самое главное, чтобы к новому сезону мы были подготовлены лучше, чем в прошлом году, а еще важно, чтобы были ясные правила по использованию иностранной рабочей силы: какие к ним буду предъявляться требования, будет ли проводиться тестирование, будут ли применяться карантинные меры, и как вообще будет выглядеть логистика? Также очень важно, чтобы это было согласовано с различными ведомствами заранее. В таком случае, я думаю, все наладится. В сельском хозяйстве большую часть работы выполняют местные жители, но иностранные рабочие нужны именно в разгар летнего сезона, особенно в садоводческом секторе».
Молодой владелец фермы Йоосепи в Пыльваском уезде Ранет Рооситалу сообщил, что к лету надеются найти сборщиков клубники в первую очередь среди местного населения, но в то же время они должны быть готовы нанять иностранную рабочую силу в случае необходимости.