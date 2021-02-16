Фермеры готовятся нанимать сезонных рабочих и ждут ясности по поводу требований

По словам председателя правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомета Сырмуса, фермерам важно знать заранее, каковы будут требования для привлечения сезонных рабочих: «Самое главное, чтобы к новому сезону мы были подготовлены лучше, чем в прошлом году, а еще важно, чтобы были ясные правила по использованию иностранной рабочей силы: какие к ним буду предъявляться требования, будет ли проводиться тестирование, будут ли применяться карантинные меры, и как вообще будет выглядеть логистика? Также очень важно, чтобы это было согласовано с различными ведомствами заранее. В таком случае, я думаю, все наладится. В сельском хозяйстве большую часть работы выполняют местные жители, но иностранные рабочие нужны именно в разгар летнего сезона, особенно в садоводческом секторе».