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Эва-Мария Лийметс
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Суд по делу Навального о клевете: прокурор заявила о новых оскорблениях и попросила проверить их в СК

Алексей Навальный. ФОТО: Press Office of Moscow's Babushk/Babushkinsky Court/TASS

Прокурор Екатерина Фролова в начале нового заседания Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана попросила выделить материалы из дела и направить их в Следственный комитет на проверку. По мнению обвинителя, Навальный еще раз оскорбил ветерана, а также судью и прокурора, передает NEWSru со ссылкой на «МБХ медиа».

Как уточняет, «Медиазона», Фролова просит выделить материалы из уголовного дела для проверки в порядке ст. 144-145 УПК в управлении ГСУ СК Москвы по заявлению потерпевшего Игната Артеменко от 11 февраля. В чем суть заявления, прокурор не уточнила.

Адвокат политика Ольга Михайлова назвала ходатайство немотивированным. Кроме того, защите непонятно, какие материалы прокурор хочет выделить в отдельное производство.

«Серьезно? Мои оскорбления? Я был самым милым подсудимым на свете. В контексте всего, все что было сказано - это комплименты судье и прокурору. Если там были оскорбления, скажите какие», - заявил Навальный (цитата по «Дождю»).

Судья удалилась в совещательную комнату. «Мы только что присутствовали при рождении нового дела, - сказал оппозиционер в перерыве. - Потерпевшая Фролова [прокурор], вы, наверное, тоже будете потом выступать по видеосвязи и говорить: "Я почувствовала оскорбления, мне стало плохо, у меня защемило сердце"».

В ожидании решения судьи Навальный изучал распечатки, которые ему принесли адвокаты, среди них - манифест режиссера Константина Богомолова об «новом этическом рейхе» в Европе. «Мне не очень понравилось, как-то не задорно», - отозвался политик о манифесте.

Адвокат Кобзев также передал Навальному привет от арестованного главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. «О дивный новый мир, можно передавать привет в аквариум из спецприемника», - пошутил Навальный. Он также поинтересовался судьбой преподавательницы ВШЭ Анны Велликок, контракт с которой был расторгнут после ее участия в протестах и попросил передать ей привет.

Судья, вернувшись из совещательной комнаты, оставила без рассмотрения ходатайство прокурора, посчитав его преждевременным. Оно будет рассмотрено при вынесении приговора по делу.

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