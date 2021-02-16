Суд по делу Навального о клевете: прокурор заявила о новых оскорблениях и попросила проверить их в СК

Как уточняет, «Медиазона», Фролова просит выделить материалы из уголовного дела для проверки в порядке ст. 144-145 УПК в управлении ГСУ СК Москвы по заявлению потерпевшего Игната Артеменко от 11 февраля. В чем суть заявления, прокурор не уточнила.

Адвокат политика Ольга Михайлова назвала ходатайство немотивированным. Кроме того, защите непонятно, какие материалы прокурор хочет выделить в отдельное производство.

«Серьезно? Мои оскорбления? Я был самым милым подсудимым на свете. В контексте всего, все что было сказано - это комплименты судье и прокурору. Если там были оскорбления, скажите какие», - заявил Навальный (цитата по «Дождю»).

Судья удалилась в совещательную комнату. «Мы только что присутствовали при рождении нового дела, - сказал оппозиционер в перерыве. - Потерпевшая Фролова [прокурор], вы, наверное, тоже будете потом выступать по видеосвязи и говорить: "Я почувствовала оскорбления, мне стало плохо, у меня защемило сердце"».

В ожидании решения судьи Навальный изучал распечатки, которые ему принесли адвокаты, среди них - манифест режиссера Константина Богомолова об «новом этическом рейхе» в Европе. «Мне не очень понравилось, как-то не задорно», - отозвался политик о манифесте.

Адвокат Кобзев также передал Навальному привет от арестованного главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. «О дивный новый мир, можно передавать привет в аквариум из спецприемника», - пошутил Навальный. Он также поинтересовался судьбой преподавательницы ВШЭ Анны Велликок, контракт с которой был расторгнут после ее участия в протестах и попросил передать ей привет.