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Столтенберг: в НАТО готовы как к столкновению, так и к сотрудничеству с Россией

epa09014589 NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference ahead to a Nato Defense minister council at Alliance headquarters in Brussels, Belgium, 15 February 2021. Nato Defense minister will gather on a video Conference on 17 and 18 February 2021. EPA/OLIVIER HOSLET / POOL ФОТО: OLIVIER HOSLET / POOL/EPA

В НАТО готовы как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству, заявил 16 февраля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

«Если они (Россия. — Ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости, но также возможно и даже необходимо настраивать взаимодействие с Россией, пишет РБК.

«Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения», — уточнил генсек НАТО, добавив, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять контроль над оружием.

Ранее, 3 февраля, Столтенберг положительно оценил продление США и Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Он подчеркнул, что Договор способствует международной стабильности, имеет большое значение для союзников по НАТО и является началом укрепления международного контроля над вооружениями.

При этом генсек НАТО отметил, что, несмотря на тесное сотрудничество с Россией, США осознают и будут противостоять ее «агрессивным действиям, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности».

«Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности», — следует из заявления.

В этот день соглашение вступило в силу и будет действовать без изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года.

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