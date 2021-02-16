Вт, 16.02.2021
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  • Известный австралийский пловец оказался главой преступного синдиката
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Известный австралийский пловец оказался главой преступного синдиката

Призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер. ФОТО: DEAN LEWINS/EPA

Призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер, которому 21 февраля исполнится 46 лет, арестован по обвинению в торговле наркотиками, пишет Newsru.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на австралийскую полицию, Миллер и его сообщник были арестованы во вторник в ходе рейдов в пригороде Сиднея. Им было предъявлено обвинение в поставке партии наркотиков стоимостью около 1,6 млн долларов США, которая была спрятана внутри свечей.

В ходе рейдов полиция также изъяла килограмм героина и наличные деньги. Представитель полиции назвал 45-летнего Миллера главой преступного синдиката, который продавал наркотики по всему штату Новый Южный Уэльс.

На Олимпийских играх 1996 года в Атланте Миллер завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем, а также бронзовую в комбинированной эстафете 4х100 м. На чемпионатах мира на короткой воде на его счету одна золотая и две серебряные медали.

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