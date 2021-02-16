Известный австралийский пловец оказался главой преступного синдиката

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на австралийскую полицию, Миллер и его сообщник были арестованы во вторник в ходе рейдов в пригороде Сиднея. Им было предъявлено обвинение в поставке партии наркотиков стоимостью около 1,6 млн долларов США, которая была спрятана внутри свечей.

В ходе рейдов полиция также изъяла килограмм героина и наличные деньги. Представитель полиции назвал 45-летнего Миллера главой преступного синдиката, который продавал наркотики по всему штату Новый Южный Уэльс.

Scott Miller, a former Olympic swimmer who won a silver medal for Australia, has been arrested and charged with running drug syndicate trafficking in "ice"https://t.co/rRcZUmaK24 — AFP News Agency (@AFP) February 16, 2021