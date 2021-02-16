Известный австралийский пловец оказался главой преступного синдиката
Призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер, которому 21 февраля исполнится 46 лет, арестован по обвинению в торговле наркотиками, пишет Newsru.
Призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер, которому 21 февраля исполнится 46 лет, арестован по обвинению в торговле наркотиками, пишет Newsru.
Как сообщает агентство AFP со ссылкой на австралийскую полицию, Миллер и его сообщник были арестованы во вторник в ходе рейдов в пригороде Сиднея. Им было предъявлено обвинение в поставке партии наркотиков стоимостью около 1,6 млн долларов США, которая была спрятана внутри свечей.
В ходе рейдов полиция также изъяла килограмм героина и наличные деньги. Представитель полиции назвал 45-летнего Миллера главой преступного синдиката, который продавал наркотики по всему штату Новый Южный Уэльс.
Scott Miller, a former Olympic swimmer who won a silver medal for Australia, has been arrested and charged with running drug syndicate trafficking in "ice"https://t.co/rRcZUmaK24— AFP News Agency (@AFP) February 16, 2021
На Олимпийских играх 1996 года в Атланте Миллер завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем, а также бронзовую в комбинированной эстафете 4х100 м. На чемпионатах мира на короткой воде на его счету одна золотая и две серебряные медали.