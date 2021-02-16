Вт, 16.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Член научного совета: без радикальных мер нам не обойтись

Андрес Меритс. ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

По оценке члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, Эстония не справится с ухудшением эпидемиологической обстановки без применения радикальных мер, передает Rus.ERR.

«Ясно, что при сегодняшнем развитии событий мы без радикальных мер из кризиса не выйдем», - сказал Меритс во вторник в передаче Terevisioon на телеканале ETV, добавив, что число госпитализированных с COVID-19 в ближайшее время обязательно увеличится.

Комментируя возможное ужесточение ограничений, которое будет обсуждаться во вторник правительством, Меритс высказал мнение, что кабинет министров не станет сразу применять все возможные меры, но какие-то шаги в любом случае было бы разумно предпринять.

«Реагировать заранее всегда полезнее, но и заметно труднее, - отметил ученый. - Не могу сказать, что мы что-то проспали, но признаки ухудшения ситуации не принимались всерьез: мы считали, что ситуация нормализуется, а это было неправильно».

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