Член научного совета: без радикальных мер нам не обойтись

«Ясно, что при сегодняшнем развитии событий мы без радикальных мер из кризиса не выйдем», - сказал Меритс во вторник в передаче Terevisioon на телеканале ETV, добавив, что число госпитализированных с COVID-19 в ближайшее время обязательно увеличится.
Комментируя возможное ужесточение ограничений, которое будет обсуждаться во вторник правительством, Меритс высказал мнение, что кабинет министров не станет сразу применять все возможные меры, но какие-то шаги в любом случае было бы разумно предпринять.
«Реагировать заранее всегда полезнее, но и заметно труднее, - отметил ученый. - Не могу сказать, что мы что-то проспали, но признаки ухудшения ситуации не принимались всерьез: мы считали, что ситуация нормализуется, а это было неправильно».