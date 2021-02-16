Член научного совета: без радикальных мер нам не обойтись

«Ясно, что при сегодняшнем развитии событий мы без радикальных мер из кризиса не выйдем», - сказал Меритс во вторник в передаче Terevisioon на телеканале ETV, добавив, что число госпитализированных с COVID-19 в ближайшее время обязательно увеличится.

Комментируя возможное ужесточение ограничений, которое будет обсуждаться во вторник правительством, Меритс высказал мнение, что кабинет министров не станет сразу применять все возможные меры, но какие-то шаги в любом случае было бы разумно предпринять.