Несчастный случай на производстве забрал жизнь 26-летнего мужчины
Вчера, 15 февраля, до полудня центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве.
Вчера, 15 февраля, до полудня центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве.
Как передает Лыунаская префектура, трагедия произошла на производственном предприятии в волости Выру, когда двигавшийся по территории 26-летний мужчина попал под грузоподъемную машину.
Он получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.