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  • Несчастный случай на производстве забрал жизнь 26-летнего мужчины
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Несчастный случай на производстве забрал жизнь 26-летнего мужчины

Свеча. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Вчера, 15 февраля, до полудня центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на производстве.

Как передает Лыунаская префектура, трагедия произошла на производственном предприятии в волости Выру, когда двигавшийся по территории 26-летний мужчина попал под грузоподъемную машину.

Он получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

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