KV.EE: квартир на вторичном рынке в Таллинне не хватает, продавцы начнут накручивать цены

О проблемах, связанных с коронавирусом, покупатели и продавцы таллиннских квартир забыли еще осенью 2020 года. Начиная с сентября, количество сделок растет. Число сделок в ноябре побило рекорд за последние 13 лет. По данным Земельного департамента, в ноябре 2020 года в Таллинне было совершено 993 сделки купли-продажи квартир.

«Большое количество сделок показывает, что покупатели недвижимости очень довольны тем, что предлагают продавцы. Это дает продавцам квартир понять, что цены можно немного повысить. Если количество выставленных на продажу квартир уменьшается, значит уменьшается и конкуренция, в этих условиях несложно накрутить цены», - проанализировал свежие тенденции Тарво Теслон.

Цены на квартиры притормозил коронакризис, но во второй половине 2020 года они начали расти. К концу 2020 года цены на квартиры в старых панельных домах советского времени эпохи практически достигли уровня годичной давности. Однако цены на новые квартиры были выше, чем год назад. По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра проданной в Таллинне квартиры в январе составила 2234 евро. Это на 218 евро или на 11% больше, чем год назад.

«Практика подтверждает: если количество сделок с недвижимостью увеличивается, через несколько кварталов цены начинают расти. В феврале мы уже видим, что квартиры, совсем недавно не привлекавшие ни малейшего внимания покупателей, проданы. В то же время к росту цен приводят высокий спрос и нехватка вариантов для покупки», - Тарво Теслон рассказал о том, что происходит на рынке квартир.

Как правило, быстро увеличить количество предложений по недвижимости невозможно. Новые предложения о продаже квартир поступают в основном от застройщиков, которые выставляют на продажу новые проекты, здания и квартиры. Покупатели новых квартир, в свою очередь, продают имеющееся у них жилье, тем самым увеличивая вторичный рынок.