Ситуация с коронавирусом в Ируском доме попечения взята под контроль

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, 4 января в учреждении был обнаружен коронавирус, но сейчас ситуация под контролем и стабилизирована.

«Сдавшие положительный тест клиенты и работники попечительского дома выздоравливают, изоляция завершилась, - сказала Бешкина. – Несомненно, это было крайне сложное время для жителей попечительского дома, а также для их близких и работников. Персонал ежедневно прикладывал титанические усилия, чтобы болезнь не охватила весь дом, в том числе и работников. Хочу поблагодарить персонал попечительского дома, всех добровольцев, пришедших на помощь, клиентов и их близких за понимание и готовность помочь».

На данный момент в Ируском доме попечения находятся 289 клиентов. С 4 января и в течение пяти недель коронавирус был выявлен у 134 жителей и 72 работников дома. К данному моменту вакцинированы 124 постояльца и 106 работников, вакцинация проходит согласно графику.