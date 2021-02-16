Фото: не дом, а мечта - бар в подвале, биллиард в гостиной

В секретной комнате расположен самый настоящий бар. Он расположен в подвале дома и хитроумно спрятан за старинной дверью от банковского хранилища. Бар был построен предыдущими собственниками дома исключительно для того, чтобы в доме было что-то захватывающее и загадочное.

В баре, конечно же, есть барная стойка и барные стулья, специальная подсветка и много места, чтобы провести время с друзьями или семьей.

За тяжелой банковской дверью прячется секретный бар. ФОТО: www.realestate.com.au

В доме общей площадью 2000 квадратных метров также есть четыре ванные комнаты, три спальни, кухня, гостиная и даже бассейн. Интересный дом с потайной дверью продается, в переводе на евро, за 510 000, пишет The Sun.

В огромной гостиной есть даже биллиард. ФОТО: www.realestate.com.au