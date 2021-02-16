На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись четыре машины

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, в 10:20 центр тревоги получил сообщение об аварии на 77-м километре Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в деревне Отику в Ярвамаа.

«По первоначальным данным, там столкнулись четыре машины, три из которых легковые и одна грузовая. Скорая помощь осмотрела находившихся в машинах людей, согласно первоначальной информации, никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего уточняются», - сказала она изданию Järva Teataja .

Только в начале февраля в том же районе произошло еще одно ДТП. На 75-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Отику столкнулись двигавшийся со стороны Тарту легковой автомобиль Volkswagen Golf и ехавший со стороны столицы фургон Citroen Jumper.

В результате столкновения тяжело пострадала управлявшая Volkswagen 57-летняя женщина, которую пришлось вырезать из машины. Вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил пострадавшую в одну из больниц Таллинна. Находившийся за рулем Citroen 47-летний мужчина получил легкие травмы, медики осмотрели его на месте происшествия. Также была оказана первая помощь его пассажиру — 38-летнему мужчине.

Дорожные условия

Согласно дорожной информации, утром крупнейшие дороги Северной Эстонии были в основном влажными от соли, но кое-где между полосами была смесь соли и снега. Местами также шел снег. В других частях Эстонии тротуары на главных и крупных вспомогательных дорогах были в основном мокрыми от соли. В Ляэне- и Ида-Вирумаа временами шел снег.

Сегодня днем в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром на северо-востоке Эстонии начался снегопад, который медленно движется на юго-запад. Западный ветер порывистый, видимость ухудшена. Температура воздуха днем ​​выше -6 градусов.