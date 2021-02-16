Премия и сомнительные советы: Хельме преследует тень бывшей советницы Крахт

Поскольку подозрение в коррупции, предъявленное партии премьер-министра — Центристской партии — и связанная с этим смена правительства означали отставку как Хельме, так и его советников, Хельме решил выписать остававшимся в должностях Лехис и Меннинг премию на общую сумму в 12 000 евро. Также он выяснял возможность выписать премию и своей третьей советнице, Крахт.

Хельме объяснил, что после ухода одного из его советников Райна Эплера из министерства и вступления в должность министра окружающей среды, его обязанности были распределены между тремя оставшимися советниками. Дополнительную нагрузку оплачивали премиями: «Керсти точно так же получила часть работы Райна Эплера». На вопрос, собирался ли Хельме выписать премию Крахт, бывший министр ответил: «Я выяснял, какие есть варианты, скажем так». Но почему он решил не давать ей премию? «Скажем так, я счел это разумным», - немногословно ответил Хельме. Однако он отметил, что никаких препятствий для выплаты премии, как он считает, не было: «Я мог заплатить ей и выходное пособие или расстаться по соглашению сторон, или что-то еще. Но решил, что не буду этого делать. Никакой принципиальной преграды, чтобы выплатить ей премию, не было. Я убежден, что Керсти Крахт ничего плохого не сделала».

В Министерстве финансов подтвердили, что премии Крахт не платили, не дошел процесс и до того, чтобы имелся подписанный приказ, который нужно было бы выполнять. Мартин Хельме еще раз подчеркнул, что никаких препятствий для выплаты премии не было.

Очень деятельный человек. Если направить энергию в правильное русло

Марина Каас признала, что Керсти Крахт не была командным игроком. ФОТО: Mihkel Maripuu

В политику Крахт пришла благодаря руководству Эстонской ассоциацией малого и среднего бизнеса. В скандалы она попадала и тогда, особенно в конце своего должностного срока.

Когда Крахт была президентом EVEA, она снимала помещение для офиса организации. В три раза дороже рыночной стоимости. Суммы не были большими, всего несколько сотен евро, но, как заметила о ней одна и учредителей EVEA, Марина Каас, занимающая сейчас пост вице-президента: «Я теперь понимаю, что она была в состоянии отчаяния. Мы об этом не знали. В добровольных организациях обычно все работают на доверии, это объединение единомышленников, и фоновую информацию обычно никто не проверяет. Для выявления финансовых проблем EKEA даже создали группу внутреннего контроля из числа членов организации, но было решено не заниматься мелкими склоками. Для нас важно, чтобы организация сохранялась, росла и занималась правильными делами, то есть проблемами предпринимателей, а не разными внутренними конфликтами».

Сюрпризом не было

Каас подчеркнула, что не хочет бить лежачего, но никто в EVEA не удивился последующим событиям. «Основной проблемой было то, что Крахт не была командным игроком, а партийная карьера начала влиять на работу в EVEA. Это в свою очередь вызвало много других событий и проблем».

Когда Крахт досрочно отозвали с поста руководителя EVEA, это сделали и при помощи тех, кто в иной ситуации был ее сторонником. Однако и они увидели, что организация движется не в том направлении: «Некоторые пытались представить происходящее как личностный конфликт и борьбу двух женщин. Но в действительности это было не так. Керсти поднялась на пост президента при моей прямой поддержке, поскольку я понимаю, что она может работать добровольцем и является очень деятельным человеком, если ее энергия направлена в правильное русло». По оценке Каас, никто не мог предугадать, в каком направлении эта энергия в итоге направится.

Когда было принято решение сменить руководство EVEA, по словам Каас, организация уже сильно пострадала: «Я не могла заниматься своими основными задачами, нам приходилось заниматься внутренними проблемами. Не хочу больше думать об этом периоде. Очень много положительной энергии членов совета было израсходовано впустую за этот год. Мне как учредителю организации очень жаль, что у нас был период, когда в управляющих органах не было сотрудничества. Но мы приняли это как болезненный урок, который привел к изменению устава и дальнейшей организации труда».