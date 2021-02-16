Государство намерено прижать к ногтю фейсбучных таксистов

Встречу созвали проработавший водителем почти 40 лет Эрик Розенталь и Айвар Нису, который обнаружил, что теневые такси с Facebook забирают клиентов у обычных такси. Если официальные таксисты платят налоги, а их навыки и транспортные средства для получения лицензии на таксоизвоз должны соответствовать требованиям, то для поставщиков услуг такси через Facebook правила не действуют. Налогов они не платят, а место стоимости за километраж указывают цены по договоренности.

Cкрытое предпринимательство

Теперь Налогово-таможенный департамент ищет способы поймать фейсбучных таксистов. «Мы используем различные меры: консультируем, отправляем письма с уведомлением, проводим налоговые проверки», - сказала Элен Маймре, начальник отдела налоговой проверки Налогово-таможенного департамента, отказавшись, правда, раскрыть более подробные меры контроля.

В связи с подачей деклараций о доходах, которая началась вчера, Маймре напомнила поставщикам услуг такси в социальных сетях, что в декларации должны быть указаны все дополнительные доходы, полученные в прошлом году, и уплачены налоги с них.

«Мы уделяем больше внимания, чем раньше, улучшению поступлений подоходного налога с физических лиц и, среди прочего, мы также консультируем и проверяем людей, которые торгуют или предоставляют услуги в интернете. Если налоги с заработанного дохода не уплачиваются, значит, это теневой бизнес, и Налогово-таможенный департамент не акцептирует такую ​​деятельность», - сказала Маймре.

Группа Facebook «Kained autojuhid Tartus/Tartumaal» (Трезвые водители в Тарту и Тартумаа) насчитывает более 13 400 членов. Для сравнения, когда в августе прошлого года Tartu Postimees писала о группе, в ней было 12 000 участников.

Пообщавшийся с Tartu Postimees шофер, который хотел сохранить анонимность, не согласился с налоговым департаментом. По его словам, это добровольное соглашение между пассажиром и водителем, а не незаконная перевозка. Он отметил в качестве примера, что даже другу можно оплатить за расход топлива и добавить немного денег для мотивации добраться из одного места в другое.

Кроме того, популярность группы водителей в Facebook возросла благодаря тому, что пассажиры сами могут выбрать водителя и даже ночью вызвать машину по согласованной цене. Кроме того, стоимость поездки зависит от того, сколько клиент готов заплатить и сколько денег водитель попросит.

Нелегкая доля таксиста

Однако налоговый департамент считает, что по сути речь идет о таксоперевозке. Маймре добавила, что если доход не задекларирован, человек должен уплатить в дополнение к сумме налога еще и налоговые проценты. В таком случае налоговый администратор имеет право наказать обманщика штрафом в 1200 евро.

Налоговый орган также может задним числом на срок до трех лет потребовать исправления декларации или предписать уплату налога своим решением. Например, сумма налога на 2020 год может быть определена до 30 апреля 2024 года.

Эрик Розенталь подсчитал, что если, например, поездка с приложением Bolt обходится клиенту в пять евро, то 20 процентов этой суммы водитель платит компании Bolt, а еще 20 процентов - налоговому департаменту, так что таксисту остается три евро. Однако те такси, которые используют диспетчерскую службу, платят еще около 60-65 евро каждый месяц и плюс по 50-55 центов за каждую поездку, поступившую через диспетчера. Кроме того, водитель официального такси должен платить более дорогую страховку такси, а самодеятельные таксисты этого не делают.

Розенталь привел пример, что если он платил 186 евро в год за страховку, не работая в такси, при вождении такси сумма увеличивалась до более чем 400 евро. «Тартуский таксоизвоз сильно усох. Такси много, и у тех, кто работает полный рабочий день на законных основаниях, возникают платежные трудности», - сказал Эрик Розенталь.

Нет никаких гарантий

Глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа отметил, что при покупке услуги пассажирской перевозки у случайного человека у пассажира нет никакой гарантии, что он вообще сядет в исправную машину и что прошлое водителя будет чистым. «При поиске водителя в интернете никогда нельзя быть уверенным в том, что он не являетсят серьезным нарушителем правил дорожного движения», - сказал он.