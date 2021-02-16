Керсти Кальюлайд зарегистрировалась для участия в Тартуском лыжном марафоне

Глава государства зарегистрировалась для участия на основной дистанции марафона, которая составляет 63 км. По сообщению организаторов, в Тартуском лыжном марафоне президент будет участвовать впервые.

В минувшие выходные Керсти Кальюлайд преодолела 22 км на марафоне в Алутагузе, а 30 января она пробежала 42 км на Вируском лыжном марафоне.

Из-за вызванных коронавирусом ограничений в этом году на Тартуском лыжном марафоне ожидается не слишком большое число иностранных участников. Главный организатор мероприятия Индрек Келк предположил, что их будет около 100. По его словам, на данный момент в числе прочих зарегистрировались и 30 британских солдат НАТО, несущих службу в Эстонии.