Вт, 16.02.2021
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  • Керсти Кальюлайд зарегистрировалась для участия в Тартуском лыжном марафоне
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Керсти Кальюлайд зарегистрировалась для участия в Тартуском лыжном марафоне

Керсти Кальюлайд. ФОТО: Ain Liiva

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая за последние две недели пробежала два лыжных марафона, намерена принять участие и в 47-м Тартуском лыжном марафоне, назначенном на 21 февраля, пишет Rus.ERR.

Глава государства зарегистрировалась для участия на основной дистанции марафона, которая составляет 63 км. По сообщению организаторов, в Тартуском лыжном марафоне президент будет участвовать впервые.

В минувшие выходные Керсти Кальюлайд преодолела 22 км на марафоне в Алутагузе, а 30 января она пробежала 42 км на Вируском лыжном марафоне.

Из-за вызванных коронавирусом ограничений в этом году на Тартуском лыжном марафоне ожидается не слишком большое число иностранных участников. Главный организатор мероприятия Индрек Келк предположил, что их будет около 100. По его словам, на данный момент в числе прочих зарегистрировались и 30 британских солдат НАТО, несущих службу в Эстонии.

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