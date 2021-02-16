Фото ⟩ На проселочной дороге опрокинулся трактор
Сегодня, 16 февраля, около 10:00 спасатели получили сообщение из деревни Эндла в Йыгева, где трактор угодил в кювет.
Сегодня, 16 февраля, около 10:00 спасатели получили сообщение из деревни Эндла в Йыгева, где трактор угодил в кювет.
Водитель не пострадал и сам выбрался из трактора. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили утечку топлива. После того, как стало понятно, что ситуация не пожароопасная, они помогли поставить трактор на колеса, пишет Tartu Postimees.
Ответственность за устранение трактора с дороги легла на владельца.